¿A qué juega Jarlan Barrera con su decisión de no renovar con Junior?

La situación de Jarlan Barrera en el Junior es la novela del semestre en el fútbol colombiano: él no quiere renovar un contrato que se vence el 31 de diciembre de 2018 alegando que la oferta no le convence y el club cree que su salida ya no tiene reversa y que eso representa un grave golpe financiero para la institución. En realidad, dicen en el club que el chico es un desagradecido con el equipo que lo formó o lo convirtió en el futbolista que es hoy.

"Nosotros hemos venido conversando con el jugador desde un tiempo atrás, con el objetivo de llegar a un acuerdo para que pueda continuar con el equipo, pero el jugador nos ha manifestado oficialmente su deseo de no continuar con el Junior. Esa ha sido su respuesta. Esa es la manera con la que quiere terminar su situación con el equipo. Veníamos buscando una solución, pero ante la no disposición del jugador es imposible seguir”, lamentó el presidente del equipo, Antonio Char, en declaraciones al diario El Heraldo.



“Hemos estado muy abiertos a las conversaciones para lograr un acuerdo, pero no se ha podido. De aquí en adelante solo resta que Jarlan cumpla el tiempo de contrato que le queda (diciembre)”, agregó.



Y aquí va el dardo: "No tiene ningún argumento para salir. Más bien hay que preguntarle a él qué razones tiene para finalizar su vinculación con el equipo. Va a ser una pérdida para el Junior. Su salida es muy complicada para nosotros, pero así están dadas las cosas... Ya no podamos hacer nada”, indicó Char.



¿Y por qué no firma si el club lo quiere? ¿Cuál es su carta oculta? Jarlan Barrera, de 22 años y 1,71m de estatura, no habla. Pero su actitud sugiere que está convencido de que su opción de jugar en el exterior es ahora y no quiere pasar por una negociación difícil entre clubes, pues el riesgo de encontrarse con obstáculo para irse es muy alto.



Se dice que está en la carpeta de Nacional, aunque el club antioqueño no ha emitido ningún mensaje sobre un interés en él, y que Tigres de México también estaría interesado. Se dice también que Iván Ramiro Córdoba es quien le ha aconsejado la estrategia de no renovar para tener un camino más libre de negociación como agente libre. Y se cuenta que no está conforme con sus ingresos, inferiores a los de otras estrellas como Chará -que ya no está-, el arquero Viera y Teófilo Gutiérrez. De ninguno de esos rumores hay confirmación.



Lo cierto es que el joven Jarlan, quien ha sido acusado de mentiroso por su técnico, Julio Comesaña, y no cuenta en las últimas convocatorias, confía en que los cuatro meses que le quedan pasen rápido y pueda cumplir su sueño de jugar afuera sin contratiempos. Se inspira en otros casos en los que los jugadores supieron aguantar la presión y lograron su cometido. Algunas veces hicieron buenos negocios, otras no tanto.



Este es un repaso por otros casos como el de Barrera: