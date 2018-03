Aguilar tiene dolencia en el gemelo de la pierna derecha: preocupación en Cali y Selección

En la mañana de este martes se conoció que el volante internacional colombiano Abel Aguilar sufre una fatiga muscular en el sóleo de la pierna derecha.

“En la tarde del lunes se le hizo una resonancia y no mostró ningún rompimiento de fibra, simplemente es una sobre carga muscular”, manifestó el médico, Gustavo Portela, en un corto comunicado de prensa.



“Aguilar está descartado para el compromiso de mañana (miércoles) frente al Once Caldas, me tiene dudando el partido del domingo en Bogotá", añadió el especialista.



"Mas que por la recuperación es por la posible citación para integrarse a la Selección Colombia para sus amistosos en Europa. Aunque su prioridad es el Deportivo Cali”, concluyó Portela.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol