Triunfo de América y empate de Cali: actualidad de los equipos

Los dos equipos tradicionales del Valle del Cauca realizaron dos partidos amistosos durante el pasado fin de semana antes de irse a Armenia, Pereira y Bogotá, respectivamente, para continuar su pretemporada de cara a la Liga II-2018.

Mientras los escarlatas derrotaron en la sede deportiva de Cascajal al también conjunto caleño Atlético F.C., de la Primera B, en un nuevo amistoso en la sede deportiva de Cascajal, con victoria 3-2 de los dirigidos por Pedro Felicio Santos, anotaciones de Cristian Dájome, Yesús Cabrera y John Quiñónes Saya.



La formación del primer tiempo fue la siguiente: Carlos Bejarano, Jonatan Pérez, Daniel Arboleda, Alejandro Bernal, Pablo Armero, John Nieva, Mosquera, Yesus Cabrera, Cristian Dájome, Félix Micolta y Cristian Martínez Borja.



En el segundo periodo salió con Neto Volpi, Pérez, Daniel Arboleda, Bernal, Armero, Larry Vásquez, Angulo, Dájome, Cabrera, Quiñónes Saya y el panameño Joseph Cox.



El volante Larry Vásquez, quien tuvo la posibilidad de mostrarse durante algunos minutos, afirmó: “Estoy muy contento, con mucha motivación de venir a América, llevo muy pocos días en la ciudad, apenas acoplándome al grupo, por fortuna tuve mis primeros minutos en la práctica de fútbol que hicimos, me sentí muy bien, hay un gran equipo, hay un gran talento humano y también individual, eso va a ser importante en el proceso en medida que se vaya conformando el equipo”.



Agregó que “Cali es una ciudad muy agradable, buen clima, este semestre va a ser de cosas importantes para el equipo, los partidos van a dar las respuestas a esas preguntas que los hinchas se hacen, el objetivo principal es quedar campeones a final de año”.



Por su parte, el lateral Jonathan Pérez señaló: “Agradecido con Dios por la familia que se está formando, la idea del profe la estamos asimilando de una buena manera, él ha insistido bastante en la tenencia del balón, que tengamos un equipo fuerte en la parte de atrás, porque arriba contamos con jugadores muy fuertes y por las bandas también futbolistas muy rápidos que pueden desequilibrar”.



Una de las novedades de los trabajos es que se ha utilizado a Alejandro Bernal como central, al lado de Daniel Arboleda. En tanto, la vinculación del lateral izquierdo Héctor Quiñónes sigue en conversaciones y es probable que el miércoles quede todo resuelto. Los rojos enfrentarán en su primer amistoso el 4 de julio al Pasto y luego lo harán ante Once Caldas.



Empate verdiblanco en Palmaseca



De otro lado, los azucareros igualaron 0-0 y 1-1 frente a Acolfutpro (el equipo de la agremiación de futbolistas) en su estadio de Palmaseca en dos partidos con una hora de duración cada uno (tiempos de 30 minutos). Fue una muy buena oportunidad para que el cuerpo técnico y la prensa que asistió a la doble confrontación ratificaran los buenos conceptos futbolísticos con los que llegaron a la institución jugadores como Matías Cabrera y Juan Camilo Angulo, al igual que el grupo de canteranos ascendidos al equipo de primera división.



En el primer choque, el Cali tuvo a Pablo Mina; Daniel Giraldo, Ezequiel Palomeque, Jhon Lucumí, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Jhon Mosquera y Miguel Murillo.



Sustituciones: Juan Camilo Angulo por Daniel Giraldo, Matías Cabrera por Andrés Pérez y Andrés Roa por Nicolás Benedetti.



En el segundo, que concluyó 1-1, goles de Fabián Sambueza y Carlos Riascos, los azucareros presentaron a: Johan Wallens, Juan Camilo Angulo, Juan Hurtado, Kevin Moreno, Darwin Andrade, Andrés Balanta, Matías Cabrera, Fabián Sambueza, Andrés Roa Kevin Velasco y Steven Rentería.



Nicolás Roa por Juan Camilo Angulo, Junior Barrios por Andrés Roa, Cristian Rivera por Matías Cabrera, Rafael Ortega por Darwin Andrade y Juan Caicedo por Andrés Balanta.



Deportivo Cali busca un zaguero central y se encuentra en diálogos con Alianza Petrolera por Luciano Ospina, nombre que está bien referenciado por parte del técnico Gerardo Pelusso.



Antes de sus partidos de pretemporada en Bogotá y Pereira, Cali recibirá el próximo miércoles a las 6:00 p.m. en su estadio al Atlético F.C. El plantel viajará en la tarde del viernes 29 de junio a Bogotá y el sábado 30 se medirá a Santa Fe a partir de las 9:00 a.m.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces