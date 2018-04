El duro reto de Agustín Julio en Santa Fe: la Liga y la Libertadores

Agustín Julio, actual gerente deportivo de Independiente Santa Fe desde 2011, dirigirá al equipo principal en lo que queda del semestre, según César Pastrana, presidente del club, tras la salida de Gregorio Pérez.

El cartagenero estuvo en Santa Fe, como jugador, 1995 hasta 1999, 2003 al 2004 y 2008 al 2011, año en que el guardameta se retiró del fútbol y se convirtió en el gerente deportivo hasta este momento, lo que significa, que ha estado cerca a los jugadores y los conoce lo suficiente para dirigirlos.



El exarquero estará en el partido en Brasil que disputará el equipo frente a Flamengo por Copa Libertadores. Julio se ha convertido en una 'mano derecha' de Pastrana, pues ha sido entrenador del equipo principal en 2016 cuando Gerardo Pelusso salió antes de disputarse el clásico, que perdió el cardenal por 2-0 frente a Millonarios. Y, además, comandó el equipo femenino en 2017 tras la salida de Germán Morales.



El equipo que recibe el cartagenero no viene en Liga, está cerca de la eliminación, pues está de 13 con 18 unidades, a 5 del octavo. A falta de cuatro fechas y 12 puntos por disputar, Santa Fe necesita ser un equipo más ofensivo y recuperar esa defensa sólida que lo caracterizó desde 2015. Al conjunto capitalino no le sirve empatar, pues tiene que mejorar su definición y concretar las opciones que generen.



También, Agustín Julio deberá ayudar a tener esa 'clave principal' del juego aéreo y la pelota quieta, que tanto caracterizó a Santa Fe para ganar y solucionar los partidos en que se encontraba necesitado y buscaba sumar puntos para clasificar.



Finalmente, el equipo cardenal está mejor en Copa Libertadores, pues es tercero con dos unidades, a dos del primero: Flamengo, su rival. Sin embargo, tiene un grupo complicado y enfrenta un partido duro en Brasil, y le falta recibir a River Plate en Bogotá y buscar la clasificación en Ecuador frente a Emelec. Algo que puede complicar a Agustín Julio, por no tener una experiencia en estos torneos internacionales.