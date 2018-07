'En Bogotá buscaremos los puntos que perdimos en casa': Henríquez

Atlético Nacional visitará a Santa Fe por la segunda fecha de la Liga 2018-II, este sabado a las 6:00 p.m en lo que, por historia, es el juego más atractivo de esta jornada, además, ambos clubes buscarán ganar por primera vez en el torneo. En su primera salida, los cardenales igualaron como visitante a Patriotas y el verde cayó con Deportes Tolima como local.

Alexis Henríquez, defensor central de los verdes, comentó que tras el resultado obtenido en la primera fecha, en esta nueva salida en la Liga buscarán recuperar su rendimiento para no ceder más terreno en este inicio de campeonato: “El partido pasado no arrancamos bien, pero tenemos la oportunidad en Bogotá de recuperar los puntos perdidos en casa”.



Posteriormente añadió que “el juego de nosotros no va a variar tanto porque nos sentimos cómodos jugando así y nosotros vamos por los tres puntos”, dijo sobre cómo plantear el encuentro contra los rojos en el estadio El Campín.



Henríquez es uno de los hombres que se impone en el juego aéreo, además, como capitán del equipo, dirige la zona de la defensa para procurar mantener el cero en su pórtico.



“Siempre trabajamos en los puntos fuertes y débiles de los rivales y Santa Fe es muy fuerte en el pelota quieta, eso no se puede negar. Hay que estar atento y defenderla muy bien porque sabemos que pueden sacar ventaja ahí”, opinó sobre la fortaleza de los capitalinos y cómo van a contrarrestarla.