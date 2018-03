'Quedamos tranquilos con el empate, pero no conformes con el rendimiento': Mendoza

Junior de Barranquilla empató sin goles en Bogotá contra La Equidad por la undécima jornada de la Liga I-2018. Alexis Mendoza, entrenador del cuadro tiburón, se vio tranquilo y conforme con el resultado, que aunque “mereció ganar”, no concretó lo más importante: el gol.

“’El equipo hace todo para ganar, tuvimos un buen partido y realizamos más opciones de gol que ellos. El equipo tuvo un gran trámite a lo nuestro y solamente nos faltó el gol. Nos quedamos tranquilos con el empate, pero no conformes con el rendimiento del equipo por no llevarnos la victoria”, empezó manifestado el DT de Junior.



Además, el barranquillero sigue fiel a su estilo de juego a pesar de no haber conseguido la victoria en el frío capitalino en la noche de este miércoles.



“Tenemos que seguir dándole cada vez mejor a lo nuestro, buscar el arco y hacer goles, porque en el fútbol hay que hacer los goles y esto nos faltó para llevarnos el triunfo”, dijo Mendoza.



Finalmente, el DT se sintió tranquilo por las variantes y los jugadores que estuvieron en el lugar de Luis Carlos Ruiz, Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, piezas fundamentales del equipo que no pudieron estar frente a La Equidad.



“Por diferentes circunstancias, Teo (Gutiérrez) y (Yimmi) Chará no estuvieron antes y hoy el equipo respondió las necesidades que teníamos de no contar con ellos y respondieron muy bien. Nos deja conformes, porque al saber que si hay lesionados se pueden quedar tranquilos, sus compañeros asumen su responsabilidad y responden”, finalizó el entrenador del cuadro tiburón