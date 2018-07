‘Queremos mejorar lo del semestre pasado’: Jorge Almirón 

Atlético Nacional jugará mañana en el Atanasio Girardot ante el Deportes Tolima a las 7:45 p.m. por la primera fecha del torneo colombiano. En rueda de prensa, Jorge Almirón habló sobre los nuevos refuerzos y cómo ve el plantel para la triple competencia (Liga, Copa Águila y Copa Libertadores).



“Los muchachos nuevos se han acoplado bien, los han recibido bien los compañeros. Es un trajín enorme el que vamos a tener este semestre, nos estamos preparando para eso y el equipo se va a ir soltando con el paso de los partidos”, dijo.



A pesar de que el torneo pasado fue el mejor equipo en el todos contra todos, Nacional se quedó en las puertas del título y este semestre quiere repetir lo mismo, ahora festejando la estrella 17. “Queremos mejorar lo que se hizo el semestre pasado. Tuvimos un buen torneo, fuimos protagonistas donde nos tocó jugar y nos quedamos con la sensación fea en el último partido”.



El tema de los refuerzos para Nacional ha sido complicado porque busca jugadores que puedan estar en la Libertadores y no hay muchos en el mercado que cumplan este requisito. El otro problema es el económico. “Queremos reforzarnos para la Copa Libertadores también y el hecho que muchos estén inscritos en la Libertadores se complica. Además traer jugadores a Colombia es muy caro para el club, creo que no valen lo que piden”.



Además, Jorge no le cerró la puerta a nuevas incorporaciones, pero tienen que ser una necesidad. “Pueden venir uno o dos jugadores más, pero tienen que ser algo muy puntual y que no le genere al club un costo económico alto. Por eso prefiero que los chicos del club se acerquen al plantel profesional, pero es un proceso”.



Para finalizar, tocó el tema del delantero de las inferiores Andrés Sarmiento, quien se fue a Bélgica a unas pruebas con otro club, algo que no le gustó al estratega. “Lo de Andrés Sarmiento me sorprendió porque yo estaba de vacaciones. Andrés estaba en el plantel para esta temporada y a mitad de vacaciones me enteré de que había viajado a Bélgica. No sé realmente como está el tema de él porque es jugador del club”.





Simón Gómez

Corresponsal de Futbolred en Medellín