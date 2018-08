América, en búsqueda de refuerzos iría por un volante y un delantero

Terminó la pretemporada, con seis partidos en Colombia y dos en Estados Unidos, han pasado cuatro fechas de la Liga Águila II-2018 y la escasa producción goleadora sigue siendo el común denominador en el América de Cali, y aunque su técnico, el portugués Pedro Felicio Santos, mantiene la fe en que en próximos compromisos las cosas van a cambiar, las cifras lo dicen todo.

Y eso lo han entendido los directivos escarlatas, pese a que no lo hagan público y prefieran confirmar las informaciones a través de sus redes oficiales. FUTBOLRED pudo conocer que estarían en busca de un volante creativo y un delantero para superar la fría estadística anotadora, eso sí, adaptándose a la situación económica del club.



También hablarán con el entrenador portugués para que dé su punto visto sobre nombres de los probables refuerzos, o en su defecto, que mire si entre los jugadores Sub-20 de divisiones menores existen dos jóvenes que puedan ser ascendidos al grupo principal.



El panorama no ha variado mucho desde la primera jornada, cuando se le ganó 1-0 en el Pascual Guerrero a un débil Leones (con un penal ejecutado por Brayan Angulo), el equipo que, salvo un milagro, está a pocos meses de confirmar, y de forma anticipada, su regreso al torneo de ascenso.



De allí para acá, América no ha vuelto a celebrar en los arcos contrarios. De nuevo el equipo se fue en blanco ante Tolima en Ibagué, con Santa Fe en Cali y el pasado sábado frente a Patriotas en Tunja, pese a provocar aproximaciones que pudieron haberle dejado mejores resultados. En cambio, el arquero brasileño Neto Volpi ha sido fundamental en varias acciones para evitar la caída de su valla, lo que indica que aparte de la poca contundencia ofensiva, en el sector defensivo se permiten muchas libertades.



Una de las apuestas para acabar con el déficit anotador fue la vinculación del atacante venezolano Fernando Aristeguieta, pero habrá que darle tiempo para que conozca mejor a sus compañeros y acabe con la ansiedad que se le ha visto hasta el momento para medir con más precisión los remates a puerta contraria, porque hace buenas asociaciones en juego colectivo.



La necesidad del creativo se sustenta en que el único que cumple esas características en la plantilla actual es Carlos Lizarazo, quien todavía no encuentra la forma física y no ha sido tenido en cuenta por Santos, que prefiere ubicar a Brayan Angulo, (o a Johnny Mosquera de visitante), Yesus Cabrera y Cristian Dájome delante de sus dos hombres de contención, en su acostumbrado 2-3 del mediocampo, y arriba solo a Aristeguieta, batallando ante cuatro defensas.



Y aparte de que son más extremos que generadores de fútbol, por su velocidad, este trío no ha tenido aportes significativos en materia de ideas en las primeras jornadas y es un factor preocupante. Cinco puntos de doce posibles muestran que está por debajo del 50% de rendimiento. Hace seis meses, a esta altura del certamen, con ‘Polilla’ da Silva al frente, los rojos sumaban siete unidades (le habían ganado 1-2 a Leones y 2-0 a Patriotas, empatado 1-1 con Tolima y caído 0-2 con Nacional). La Liga II-2018 apenas comienza, pero es claro que se deben hacer los ajustes requeridos para no repetir la zozobra del primer semestre.



De otro lado, el arquero Neto Volpi se intoxicó con un alimento que consumió este fin de semana y es atendido en departamento médico, a la espera de que pueda estar el sábado próximo ante Nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces