América sigue preparándose: venció 3-2 al Pereira en partido amistoso

Muy positiva, en materia de resultados, fue la pretemporada del América en el Eje Cafetero. Después de vencer 2-1 en doble confrontación de fogueo al Once Caldas en La Tebaida, los escarlatas derrotaron 3-2 este sábado al Deportivo Pereira en el Estadio Alberto Mora Mora, de la capital risaraldense. Los tantos de la victoria para el conjunto vallecaucano fueron anotados por el juvenil Juan Daniel Cifuentes, John Quiñones Saya y Cristian Martínez Borja.

La formación del primer tiempo fue la siguiente: Carlos Bejarano, Jonathan Pérez, Ánderson Zapata, Juan Daniel Cifuentes, C. Álvarez, Larry Vásquez, Avimiled Rivas, Yesus Cabrera, Jefferson Cuero, Jefferson Contreras y Jefferson Cox. Para el complemento, el técnico Pedro Felicio Santos salió con: Neto Volpi, Diego Herner, Daniel Arboleda, Pablo Armero, Alejandro Bernal, Johnny Mosquera, Félix Micolta, Brayan Angulo, John Quiñones Saya, Cristian Dájome y Cristian Martínez Borja.



El lateral Pablo Armero afirmó que “desde que llegamos ha sido una pretemporada bastante buena, estamos aprendiendo y diseñando todo lo que el cuerpo técnico quiere, le gusta el buen fútbol, le gusta ganar, como a todos nosotros. Esperamos que cuando comience el torneo estemos al 100%. Me siento más delgado, más ágil, más rápido, me conozco más con los compañeros en el tema de la salida y eso me tiene muy contento”.



“En este semestre queremos que la hinchada nos vuelva a querer para que regrese al estadio, desde que llegó el cuerpo técnico europeo el equipo mejoró mucho al final del primer torneo y queremos seguir así, si creemos en nuestro trabajo y en el de los técnicos, las cosas van a salir mejor”, agregó el defensor tumaqueño.



Por su parte, el zaguero central argentino Diego Herner señaló: “El equipo está suelto, jugando buen fútbol, de mi parte estoy contento de estar trabajando con el grupo e ilusionado, el pasado deja cosas que uno aprende y ahora hay que tratar de que no se repitan. Ellos (los técnicos) trabajan mucha tenencia de balón, mucha posesión, atacar los espacios con intensidad, cosas muy del fútbol moderno; eso es divertido y novedoso para nosotros, porque en Colombia no se entrena así. El grupo está con muchas ganas y confiamos en que se van a conseguir los resultados”.



Después del triunfo sobre el conjunto matecaña, los rojos regresaron a Cali para continuar su preparación, que incluyen dos partidos amistosos internacionales en Estados Unidos, contra Atlético Nacional. El primero en el Red Bull Arena, de New Jersey, el 17 de julio a las 7:00 p.m., hora de Colombia; y el segundo el 20 de julio, en el BBVA Compass Stadium, de Houston, a las 8:00 p.m. Este fin de semana quedaron confirmadas las salidas de los defensores Iván Vélez y Éder Castañeda, el último en préstamo un año con opción al Junior de Barranquilla.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces