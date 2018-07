América y Nacional empataron 0-0 en amistoso jugado en Estados Unidos

América de Cali y Atlético Nacional empataron este martes en el primer partido de los dos amistosos internacionales que sostendrán en Estados Unidos, ésta vez disputado en el Estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey, escenario en el que cada hinchada tuvo una tribuna, pero la asistencia de público no fue la esperada.



El encuentro comenzó con 16 minutos de retraso, con un primer tiempo emotivo en el que los dos equipos salieron a agradar a sus hinchas. América se vio rápido y dinámico, con buenas triangulaciones, aunque sin claridad para concretar. El cuadro verdolaga tejió buenas jugadas y fue el arquero Neto Volpi el que evitó que se abriera el marcador. A los 9 minutos, Nacional se acercó con un remate del Gonzalo Castellani, que sorprendió a Volpi, en la primera jugada de peligro.

América recostó su ataque por la derecha, donde el lateral Jonathan Pérez hizo constantes proyecciones, llevando riesgo a la zaga nacionalista. A los 22 llegó como un delantero más, sin embargo, el arquero Cristian Vargas detuvo el esférico.



Luego el juego se concentró en el centro de la cancha. A los 26, Jefferson Cuero recibió norma de ventaja y quedó prácticamente cara a cara con Vargas, aunque no se asoció con Brayan Angulo y tampoco supo definir en la individual. Dos minutos después, los escarlatas reclamaron una acción de pena máxima sobre Angulo, pero el árbitro no lo dio. Acto seguido, Nacional salió en velocidad desde atrás, con un balón cruzado de Diego Braghieri al sector derecho, que dominó Lucumí, hizo la pared con Aldo Leao y éste lo filtró para que Yerson Candelo rematara al arco, exigiendo al brasileño Neto Volpi.



Ni siquiera un repentino y fuerte aguacero pudo enfriar las acciones. A los 38, Jefferson Cuero no supo resolver una gran jugada en contragolpe y permitió que Vargas se erigiera como gran salvador para evitar la caída de su valla. Pablo Armero, Alejandro Bernal y Gonzalo Castellani vieron tarjetas amarillas en el periodo inicial, al igual que Helibelton Palacios, Danilo Arboleda y Avimiled Rivas en el segundo.



Para el complemento, los conjuntos siguieron en la misma tónica, rápidos y decididos a buscar el pórtico rival. El común denominador, mucho roce, con un América cauteloso, a la espera de la propuesta verdolaga. Nacional cambió cinco jugadores al mismo tiempo. A los 20, Gustavo Torres cruzó un balón por el área, pero nadie llegó a rematar. A los 25, el mismo jugador disparó de media distancia y Volpi saca el balón al tiro de esquina. América alcanzó a gestar otras llegadas en el área adversaria, encontrándose con el zaguero Felipe Aguilar en gran dimensión.



Juan Pablo el ‘Indio’ Ramírez tuvo la más clara de Nacional, sin poder celebrar. Así, con tres minutos de adición, finalizó el partido, sin goles, y por cambios del organizador del evento no hubo tanda de penales. Los dos equipos colombianos volverán a verse las caras el viernes 20 de julio, en el Estadio BBVA Compass, de Houston, donde seguramente habrá mayor cantidad de espectadores.



Síntesis



América de Cali: Neto Volpi, Jonathan Pérez (Hadier Borga, 31 ST), Anderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Juan Diego Nieva (Avimiled Rivas, 24 ST), Brayan Angulo, Jefferson Cuero, Cristian Dájome (Yesus Cabrera); y Joseph Cox (Jeferson Contreras).



Atlético Nacional: Cristian Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri (Alexis Henríquez 1 ST), Déiver Machado; Jhorman Campuzano (Raúl Loaiza, 1 ST), Aldo Leao Ramírez (Juan Pablo Ramírez, 1 ST) (Brayan Gómez, 37ST), Gonzalo Castellani; Yerson Candelo, Jeison Lucumí (Gustavo Torres) y Dayro Moreno (Vladimir Hernández, 1 ST).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces