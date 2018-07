Después de una grata pretemporada, América recibe a Leones en Cali

Después de regresar el pasado sábado de Houston, donde terminó su pretemporada con la Copa Independencia tras vencer a Nacional por penales, América recibirá este martes (8:00 p.m.) en el Pascual Guerrero a Leones, en su debut en la Liga Águila II-2018.

Mantener alejado el fantasma del descenso es la consigna de los escarlatas en este certamen, ya que aunque se mantiene en la mitad de la tabla del promedio, la diferencia con su rival de turno (último) y Boyacá Chicó (penúltimo) es de 25 y 21 puntos, respectivamente. De allí que el triunfo es una obligación para los rojos.



El técnico Pedro Felicio Santos realizó siete partidos de fogueo (Atlético FC., Pereira, Once Caldas, Pasto y Nacional), después de los cuales dijo quedar satisfecho. Hubo jugadores que se mantuvieron como titulares en la mayoría de formaciones, por lo que es probable que sean de la partida en el compromiso nocturno ante los antioqueños.



La gran duda está en quién será el dueño del arco, porque Neto Volpi fue utilizado en una mayor cantidad de encuentros, pero Carlos Bejarano resultó fundamental en el último de los amistosos ante Nacional, atajando el cobro de penal de Jhorman Campuzano y sacar varios balones que llevaban riesgo de gol.



La venta de abonos no se ha movido como esperaban los directivos y también está flojo el expendio de boletas, especialmente por la desmotivación de los hinchas por los irregulares resultados de la campaña pasada, en la que no se logró el objetivo de estar entre los primeros ocho, mientras que otros han mostrado su inconformidad por la calidad de las incorporaciones.



No obstante, hay jugadores con actuaciones destacadas en la pretemporada, como el lateral derecho Jonathan Pérez y el volante Yesus Cabrera. De igual forma, se ha visto a Cristian Dájome en otra tónica, sacándole provecho a los espacios libres que dejan los rivales para armar contragolpes, algo que surtió efecto frente a Nacional en el juego amistoso del viernes festivo en Estados Unidos.



Sobre el equipo visitante, que dirige Juan Carlos Álvarez, se sabe que vinculó un lateral, cuatro volantes y dos atacantes: Carlos Gallego, Víctor Córdoba, Jherson Córdoba, Daniel Mantilla, Kevin Rendón, Yessy Mena y el paraguayo Francisco García.



Leones, reforzado con nuevos talentos buscará sumar frente a América



Ocho caras nuevas, mayores de 26 años, llegaron a reforzar a los ya no tan primíparos jugadores itagüiseños que actuaron en el primer semestre de este año.



Para la Liga II el entrenador Juan Carlos Álvarez contará con los servicios de Carlos Gallego, lateral izquierdo; Víctor Córdoba, volante de primera línea; Daniel Mantilla, volante de ataque; Yessy Mena, delantero rápido; Franciso García, delantero de área; Kevin Rendón, volante ofensivo; Jherson Córdoba, volante mixto y Wilmar Jordán, delantero de área.



“Estos muchachos ya maduros llegaron a complementar a los más jóvenes, quienes ya tienen la experiencia del primer semestre. Así entonces buscamos un plantel más sólido, equilibrado y completo”, manifestó el técnico Álvarez.



Señaló que la consigna de este segundo semestre es hacer las cosas bien y que tiene la Fe de que le van a salir satisfactoriamente.



“Veníamos buscando un equilibrio en el equipo, esto nos va a permitir conseguir buenos resultados y ser partícipes en la Liga. La intención era reforzar al equipo con muchachos más maduros, a partir de 26 años, para poder tener mejor desempeño”, argumentó.



Frente al estilo de juego de Leones el técnico Juan Carlos señaló que no va a cambiar, que va a ser la misma forma de juego, lo que sí dijo es que van a mejorar el equilibrio en todas las líneas, a ser más aguerridos cuando no tienen la pelota y a originar fútbol ofensivo y contundente desde su propia zona.



De Leones salieron los jugadores: Duván González, Daniel Osorio, Wilmar Cruz, Cristian Serna, Mateo Muñoz, Luis Vélez, Juan Pablo Ramírez y Jeison Medina.



Alineaciones probables



América: Carlos Bejarano (Neto Volpi); Johathan Pérez, Ánderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Juan Nieva, Brayan Angulo, Jefferson Cuero, Cristian Dájome; y Joseph Cox. DT: Pedro Felicio Santos



Leones: Arled Cadavid; Carlos Gallego, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y Diego Sánchez; Felipe Jaramillo, Víctor Córdoba y Kevin Rendón; Daniel Mantilla; Yessy Mena y Francisco García. DT: Juan Carlos Álvarez.



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Jorge Guzmán (Norte de Santander)



Asistentes: Geovanny Padilla (Bogotá) y Kevin Agámez (Bolívar)



Transmite: WIN Sports (8:00 p.m.)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Itagüí