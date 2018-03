Los cambios tampoco funcionaron en América, que perdió 2-0 en visita a Pasto

Deportivo Pasto fue muy superior al América en el estadio Departamental Libertad, de Pasto, y lo venció 2-0, en la fecha 10 de la Liga I-2018. El conjunto local tuvo una gran actuación de sus atacantes, mientras que Jorge 'Polilla' Da Silva apostó por algunos juveniles, pero tampoco funcionaron.

Aunque todo parecía ser una noche inspirada para el equipo escarlata, que vistió una vez más de gris, terminó siendo un padecimiento. A los 9 minutos, Carmelo Valencia se metió por la derecha, la cedió al juvenil Kevin Viveros y este remató muy mal y sin dirección al arco.



Pero la respuesta del conjunto local llegó con el juego aéreo. Gilberto ‘Alcatraz’ García cobró un tiro de esquina y Jimmy Valoyes cabeceó aunque el balón salió sin dirección. Posteriormente, Gastón Cellerino, quien se recuperó de una lesión de ligamento cruzado, intentó un gol de chilena, pero también el esférico salió lejos de los tres palos.



A los 27 llegó la opción más clara antes de gol. Una vez más ‘Alcatraz’ centró y Jonatan Lopera ganó en el aire para impactar de cabeza y hacer estirar a Carlos Bejarano. Una gran atajada del arquero americano, que no sería la última.



Los minutos pasaron y los dos equipos se disputaban el control del esférico, pero no llevaban peligro a los pórticos de su rival. Hasta que al minuto 44 Edinson Toloza mandó un centro que parecía no tener peligro, sin embargo Cellerino intentó ir por el balón e hizo titubear a Bejarano y el balón se coló en el fondo de la red. Con la alegría del 1-0 se fueron al descanso.



Jorge ‘Polilla’ Da Silva no encontraba la forma de su equipo en el terreno, pues sus jugadores no lograban tener el esférico y eran ampliamente superados por el conjunto nariñense.



Con el balón en sus pies, el equipo de Flabio Torres era insistente e hizo estirar en varias oportunidades más a Bejarano, pero el arquero americano llegaba a los exigentes remates de sus rivales.



América tuvo instantes de lucidez y fue así como hizo estirar dos veces a Ernesto Hernández. Primero fue Cristián Martínez Borja y luego fue Carlos Lizarazo, pero bien respondió el guardameta uruguayo.



Cuando estaba por finalizar el encuentro apareció una vez más el juego aéreo. ‘Alcatraz’ cobró un tiro libre y esta vez el que no falló fue Cellerino para sentenciar el encuentro con un 2-0 a los 42 minutos del segundo tiempo.



El mal momento de América se mantiene y aunque el entrenador uruguayo busca alternativas para salir de la crisis, no encuentra solución entre los jugadores de su plantilla, que se ha visto mermada por algunas lesiones.



Síntesis



Deportivo Pasto 2 – 0 América de Cali



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (6); Gilberto García (6) Jonathan Lopera (6), Jimmy Valores (6), Tomas Maya (6); Brayan Lucumí (6), Julián Guillermo (6), Dhawlin Leudo (5), Luis Carlos Arias (6); Gastón Celerino (6), Edinson Toloza (7).

Cambios: Carlos Giraldo (6) por Julián Guillermo (1 ST), Ricardo Delgado por Brayan Lucumi (23 ST), Giovanny Martínez por Luis Carlos Arias (29 ST).

D.T. Flabio Torres.



América de Cali: Carlos Bejarano (7); Juan Camilo Ángulo (6) Anderson Zapata (6), Danilo Arboleda (5), Pablo Armero (5); Anyelo Mora (5), Elkin Blanco (6), Darío Botinelli (5), Félix Micolta (5); Kevin Viveros (5), Carmelo Valencia (5).

Cambios: Cristian Martínez Borja (5) por Félix Micolta (11 ST), Carlos Lizarazo (5) por Anyelo Mora (11 ST), Cristian Dajome por Carmelo Valencia (31 ST).

D.T.: Jorge Da Silva.



Anotaciones: Edinson Toloza (43 PT), Gastón Celerino (43 ST), por Pasto.



Amonestados: Tomas Maya (15 PT), Julián Guillermo (40 PT), Luis Carlos Arias (8 ST), Carlos Giraldo (39 ST), por Pasto. Kevin Viveros (12 PT), Juan Camilo Ángulo (22 ST), por América.



Expulsados: no hubo.



Estadio: Departamental Libertad.



Asistencia: 8.000 personas aproximadamente



Recaudación: No suministrada



Árbitro: Leonard Mosquera (6).



Partido: Aceptable



Sintesis de Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.