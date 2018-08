Con Jerson en el banco, América juega otro clásico contra Millonarios

Jerson González será el técnico encargado de América este sábado (6:00 p.m.) cuando recibe por la sexta fecha de la Liga II-2018 a Millonarios en el Pascual Guerrero, otrora un clásico del fútbol colombiano, pero enmarcado actualmente en medio de malos resultados de parte y parte.

Por lo visto en los trabajos de la semana, el recordado ex lateral rojo haría tres variantes: Las salidas del lateral izquierdo Armero –por no presentarse al entrenamiento del lunes festivo- para el ingreso del juvenil Andrés Álvarez, la de ex capitán Alejandro Bernal, para dar paso a Avimiled Rivas, y la de Romir Balanta por el improductivo Jefferson Cuero.



En las toldas rojas hay presión por el mal momento del club, pero también la intención de ir por los tres puntos y la motivación de querer ganarle a un histórico que igualmente tiene un presente lleno de incertidumbre, fuera de los ocho, con apenas 6 unidades, 1 más que América, y apenas tres casillas por encima.



El nombre de Fernando ‘Pecoso’ Castro como el eventual próximo estratega sacudió este viernes el ambiente de la plantilla y esperan que se inicie un camino exitoso de la mano del manizaleño. Por ello, Millos debe ser el primer eslabón de dicha recuperación.



“El concepto de lo que está pasando es que siempre tratamos de dar lo mejor en el terreno, pero lamentablemente los resultados no nos están ayudando, pero con trabajo y tratando de revertir esto, jugamos una final con cada equipo que venga al Pascual o por fuera”, afirmó el lateral Jonathan Pérez.



De Millonarios dijo que “es un rival fuerte, pero independientemente de todo estamos viendo nuestras fortalezas, no nos sirve otra cosa que ganar, esa es nuestra mentalidad y vamos a salir a arrollar a Millos. A ellos les gusta el juego directo, van a dejar espacios por las bandas porque sus laterales salen mucho, tratar de poner jugadores rápidos por la banda y poder explotar esa parte”.



Alineación probable: Neto Volpi; Jonathan Pérez, Pedro Franco, Danilo Arboleda, Andrés Álvarez; Avimiled Rivas, Larry Vásquez, Romir Balanta, Cristian Dájome, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Jerson González (e).