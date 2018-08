Millonarios aprovechó la falta de jerarquía de América y le ganó 0-2

Millonarios derrotó 0-2 al América este sábado en el Pascual Guerrero por la sexta fecha de la Liga II-2018, nuevamente ante muy poca asistencia y acrecentó la crisis por la que atraviesa el cuadro vallecaucano, que suma 5 puntos de 18 posibles.

Sin hacer mucho esfuerzo, el conjunto capitalino se metió parcialmente entre los ocho con 9 puntos, sacó provecho del letargo con que entró el anfitrión al partido, de sus falencias defensivas y nulo poder ofensivo, pues en seis juegos apenas ha marcado un gol. Jerson González se estrenó como técnico encargado mientras le entrega el mando a Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien este domingo debe llegar a Cali para formalizar su vinculación a la institución escarlata y apretar duro para darle vuelta a un triste panorama futbolístico. La próxima fecha será contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja.



Después de un minuto de silencio en homenaje a Delio ‘Maravilla’ Gamboa, fallecido el pasado viernes en Cali, Millos se puso arriba en el marcador apenas a los 10 segundos, cuando el equipo rojo hizo el saque inicial, el balón fue a zona albiazul donde rechazó Cadavid, Marrugo le ganó el salto a Alejandro Bernal y le quedó a Ayron del Valle, quien metió un globito de pierna zurda que sorprendió al arquero brasileño Neto Volpi, antes de que lo cerraran Arboleda y Franco. Gol que está entre los más tempraneros del torneo.

0' ¡Inicia el partido en el Pascual Guerrero y GOOOOOOOOOOOL DEL GOLEADOR! ¡GOLAZO DE AYRON DEL VALLE! ¡PRIMER GOL DE MILLONARIOS!



(AME 0 - 1 MIL)#MFC pic.twitter.com/Z0G3xMHgB7 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 25 de agosto de 2018

A los 10 minutos, Yesus se animó a rematar de zurda fuera del área y Fariñez le sacó al tiro de esquina sobre el palo izquierdo.



El partido se interrumpió a los 12, cuando Eliser Quiñónes iba perfilado por la izquierda, pero se frenó al escuchar un pitazo que no era precisamente del árbitro Jorge Guzmán, sino de un aficionado ubicado en occidental, detrás del banco visitante.



Partido soso y plano. América volvió a verse muy flojo en el juego asociativo, sin generar acciones ofensivas, mal en la entrega de la pelota y el azul supo controlar fácilmente sus esporádicas llegadas, aunque su función creativa tampoco funcionaba con Christian Marrugo.



Después de muchos intentos, el venezolano Fernando Aristeguieta apenas pudo conectar un cabezazo a los 23 minutos, a centro de Jonathan Pérez. Una vez más se demostró que si lo acompañan cuando se llega al área rival le queda muy complicado definir. De los volantes empujaba desde atrás Larry Vásquez y de los externos el único que trataba de aparecer con protagonismo era Yesus Cabrera.



América tocaba de primera intención para zafarse de la marca embajadora, y de a poco se hizo dueño del esférico, Franco fue hasta la última línea y le sirvió a Aristeguieta, pero el disparo de zurda del atacante ‘patriota’ no llevaba potencia y quedó en manos de Fariñez.



Más con vehemencia que con fútbol, los rojos volvieron a meter al visitante en su sector con un tiro libre, pero se agotó el tiempo y Millonarios se fue ganador al camerino. Lánguida primera parte, ratificando dos presentes muy pobres en el campeonato.

Sigue muy deficiente la iluminación, tarea en la que la Secretaría de Deporte de Cali tendrá que analizar una fórmula para conseguir los recursos económicos que permitan mejorarla. Las lagunas afloraron con más intensidad al comienzo del complemento.



En el segundo tiempo, Ovelar entró por Hauche, de mala presentación. De nuevo Aristeguieta intentó con otro derechazo que conjuró Fariñez, apenas en el reinicio. Larry Vásquez se tuvo confianza a los 7 minutos y a pase de Aristeguieta remató por encima del pórtico.



Con el resultado adverso, Jerson incluyó a Carlos Lizarazo y al juvenil atacante Kevin Viveros en busca de un mejor funcionamiento, pero las cosas no se dieron. Ovelar tuvo una buena entrada por derecha y no alcanzó a rematar.



Pero fue Millonarios el que encontró el segundo a los 16. Marrugo cobró un tiro de esquina por izquierda, Figueroa peinó el balón y Ayron del Valle lo tocó sutilmente con derecha para vencer nuevamente a Volpi. 2-0 y dos de Ayron, como ocurrió en diciembre del año pasado en este mismo estadio.



A los 30, Lizarazo cobró un tiro libre por izquierda, rebotó Fariñez y … mandó el balón por encima, y después Yesus no midió bien un centro por izquierda en una buena llegada al área capitalina.



El árbitro detuvo el compromiso a los 81 por una situación en la parte exterior del Pascual, pero no hubo más para ver. Inoperancia total en los rojos y un futuro sombrío a que solo puede salvar la mano férrea y milagrosa del ‘Pecoso’ Castro.

90' Doblete de Ayron, con el gol más rápido de nuestra historia incluido, para que los 3 puntos sean azules en el Pascual Guerrero. ¡VAMOS MILLONARIOS! #UnidosNadaNosDetiene #MFC pic.twitter.com/CTqkybgR5J — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 26 de agosto de 2018

Síntesis América 0-2 Millonarios



América: Neto Volpi (4); Jonathan Pérez (5), Pedro Franco (4), Danilo Arboleda (4), Andrés Álvarez (5); Larry Vásquez (5), Alejandro Bernal (4),Cristian Dájome (4), Yesus Cabrera (5), John Quiñónez Saya (5); Fernando Aristeguieta (6).

Cambios: Kevin Viveros (5) por Cristian Dájome (12 ST), Carlos Lizarazo (5) por Alejandro Bernal (12 ST) y Romir Balanta (SC) por John Quiñónez Saya (34 ST).

D.T.: Jerson González (e).



Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Andrés Felipe Román (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (6); César Carrillo (6), Juan Guillermo Domínguez (6), Christian Marrugo (6); Ayron del Valle (8), Gabriel Hauche (5), Eliser Quiñónez (6).

D.T.: Miguel Ángel Russo.

Cambios: Roberto Ovelar (5) por Gabriel Hauche (1 ST), Mackallister Silva (6) por César Carrillo (28 ST) y Juan Carlos Salazar (5) por Ayron del Valle (33ST).



Goles: Ayron del Valle (10 segundos del PT) y (16 ST), por Millonarios.



Amonestados: John Quiñónez Saya (5 ST), Carlos Lizarazo (18 ST) por América. Juan Guillermo Domínguez (32 PT), Anier Figueroa (40 PT), Andrés Cadavid (29 ST), ( ST) por Milonarios.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular



Figura: Ayron del Valle (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 5.580 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces