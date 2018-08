América y Santa Fe no se hicieron daño en el Pascual

América empató 0-0 este domingo con Independiente Santa Fe en la tercera fecha de la Liga II en el Estadio Pascual Guerrero, en un compromiso emotivo en la primera mitad y muy friccionado en la segunda, en la que los visitantes perdieron por expulsión a su zaguero central Javier López.

‘Diablos’ y leones’ respondieron a la expectativa generada durante la semana, agradaron en los primeros 45 minutos, de ida y vuelta, por un lado con Jonathan Pérez como válvula de escape por la derecha para meter centros peligrosos, mientras Santa Fe le apostaba al juego largo de sus tres veloces atacantes, que se encontraron con el arquero Neto Volpi en una tarde formidable.



Hecho preocupante la baja asistencia para un compromiso entre dos históricos: la tribuna de Sur, que ocupa tradicionalmente la barra popular Barón Rojo, estuvo de nuevo vacía y los pocos aficionados presentes se acomodaron en Occidental y Oriental.



América comenzó temprano a buscar el área de Santa Fe con un centro de Pérez que remató el venezolano Fernando Aristeguieta por encima.



Los ‘leones’ capitalinos respondieron con un derechazo de Arley Rodríguez desviado al palo derecho. A los 5, los jugadores escarlatas protestaron por lo que consideraron una falta de pena máxima de Henao sobre Dájome, pero el árbitro Diego Escalante no lo consideró así, y por el contrario, amonestó a Armero por su reclamo.



A los 8 fue Ánderson Plata el que trató de eludir a Zapata también en área chica, aunque no alcanzó a controlar para disparar al arco de Neto Volpi.



Brayan Angulo tuvo la mejor opción del local a los 13 con golpe de cabeza, cuando el lateral Pérez metió un centro a 5:50, pero le faltó potencia y ubicación al frentazo, quedando la pelota en manos de Castellanos.



Wilson Morelo quedó solitario frente a Neto a los 18, tras una excelente habilitación por el centro, pero el guardameta brasileño achicó de forma estupenda para quedarse con el esférico.



El partido se enfrió con la interrupción varios minutos para atender al zaguero Carlos Henao y luego por un golpe de Dájome.



Aristeguieta, juntándose con Armero por izquierda hizo un gran movimiento en zona de Castellanos, eludió a un defensa y remató con derecha, pero el golero ‘cardenal’ salvó a su equipo. El ariete ‘patriota’ volvió a acercarse con golpe de cabeza tras un tiro de esquina y el balón se perdió arriba del horizontal, a los 35.



Pese a las opciones creadas por el anfitrión, más por vértigo que por creación desde la mitad, se vio perdido a Yesus Cabrera jugando muy tirado a la banda izquierda, lo que no permitió que organizara juego colectivo con Dájome y Angulo.



Santa Fe llegó nuevamente con Morelo y en esta ocasión estuvo bien Danilo Arboleda. Posteriormente Plata tenía todo el panorama por izquierda y Zapata le sacó el balón al tiro de



esquina. Y luego fue Juan Daniel Roa el que ingresó al área y Volpi le cortó el vuelo con atajada a ras de piso. Vibrante final del primer periodo y un empate justo tras lo hecho por ambos conjuntos.



Los técnicos Santos y Sanguinetti no realizaron variantes para el segundo tiempo. Apenas al minuto de la reanudación Larry Vásquez se animó con un potente derechazo fuera del área, por el centro, pero el balón rebeldemente se elevó por centímetros. Y un zurdazo de Armero no llevaba potencia, siendo fácilmente controlado por Castellanos.



Aristeguieta se convirtió en el hombre que más faltas recibió de los santafereños y en el cobro de una de ellas América se acercó más atropellado que con claridad y desperdició una buena posibilidad de abrir el marcador, a los 10 minutos.



A los 16, Santa Fe se perdió la opción más clara entre Morelo, Guastavino y Plata, al no aprovechar ante Neto Volpi un mal regreso de la defensa escarlata. Increíble la mala definición ‘cardenal’ en esta jugada.



El Expreso Rojo se quedó con diez hombres cuando Javier López entró salvajemente arriba en un cabezazo con Aristeguieta, a los 29 minutos, acción en la que el venezolano quedó sangrando y fue necesaria una venda.



Faltando seis minutos para concluir el tiempo reglamentario, Aristeguieta prefirió fuerza y no colocación, enviando el balón por fuera del pórtico en una entrada por derecha. América se queda con 4 puntos, mientras Santa Fe sumó 2 y siguen por fuera de los ocho.



Síntesis:



América 0-0 Santa Fe



América: Neto Volpi (7), Jonathan Pérez (6), Ánderson Zapata (6), Danilo Arboleda (6), Pablo Armero (5); Alejandro Bernal (6), Larry Vásquez (5), Brayan Angulo (5), Yesus Cabrera (4), Cristian Dájome (5); y Fernando Aristeguieta (6).

Cambios: John Quiñones Saya (5) por Brayan Angulo (20 ST) y Jefferson Cox (5) por Yesus Cabrera (33 ST).

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6), Carlos Arboleda (5), Javier López (5), Carlos Henao (6), Nicolás Gil (5); Yeison Gordillo (6), Juan Daniel Roa (6), Luis Manuel Seijas (4); Anderson Plata (4), Wilson Morelo (5) y Arley Rodríguez (5).

Cambios: Diego Guastavino (5) por Luis Manuel Seijas (14 ST), José Luis Moya (6) por Arley Rodríguez (32 ST) y Baldomero Perlaza (-)por Ánderson Plata (41 ST).

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Goles: no hubo.



Amonestados: Pablo Armero (5 PT), Yesus Cabrera (31 ST ), Joseph Cox (40 ST) por América. ( PT). Nicolás Gil (13 PT), Ánderson Plata (38 PT), Arley Rodríguez (6 ST), Yeison Gordillo (9 ST), Carlos Arboleda (22 ST) por Santa Fe.



Expulsados: Javier López (29 ST) en Santa Fe.



Partido: Bueno



Figura: Neto Volpi (7).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 7.220 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces