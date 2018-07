América y Nacional juegan su primer amistoso en Estados Unidos

Un gran recibimiento de parte de sus hinchas tuvo América al llegar a Nueva Jersey, donde este martes (7:00 p.m.) enfrentará al Atlético Nacional en el primer amistoso internacional de los dos equipos colombianos, de cara a su debut en la Liga II-2018.

En medio de tambores, banderas, pendones y camisetas rojas, los 22 jugadores arribaron el domingo a dicha ciudad para encarar los dos choques de preparación ante los verdolagas: este martes en el Estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey, y el viernes 20 de julio en el Estadio BBVA Compass, de Houston, que seguramente estarán a reventar por el masivo acompañamiento que siempre han tenido de sus fanáticos.



Las altas temperaturas en el verano estadounidense han sido el factor común en las jornadas de entrenamiento de ambos conjuntos, en las que los jugadores han enfrentado hasta 35 grados centígrados en los trabajos físicos y tácticos.



Sin embargo, la siguiente actividad escarlata en estas tierras no fue precisamente deportiva, ya que la noche del lunes se hacía el lanzamiento en Nueva York de la marca de vino tinto América, con presencia de los ex jugadores Ricardo ‘Gato´Pérez, Hárold Lozano (hoy directivos) y Jerson González (entrenador del equipo femenino).



“Los partidos de pretemporada me han dejado muy contento por la forma cómo los jugadores han recibido los mensajes, estamos preparándonos para estar muy fuertes en el primer partido del campeonato. Nuestra forma de trabajar es específica y esa primera fecha es muy importante, estamos felices con nuestros jugadores y por su respuesta en la cancha, ese es nuestro fútbol, vamos creciendo día a día”, sostuvo el técnico portugués Pedro Felicio Santos.



La delegación de los diablos está conformada por: Neto Volpi, Carlos Bejarano Johathan Pérez, Hadier Borja, Diego Hérner, Danilo Arboleda, Ánderson Zapata, Pedro Franco, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Carlos Lizarazo, Jefferson Cuero, Juan Diego Nieva, Cristian Dájome, Brayan Angulo, Kevin Viveros, Yesus Cabrera, Félix Micolta; Jefferson Contreras, Joseph Cox y John Quiñónes Saya.



En este periplo por territorio estadounidense no están el volante Johnny Mosquera ni el atacante Cristian Martínez Borja; el primero presentó una lesión muscular en su muslo izquierdo en el último amistoso frente a Deportivo Pasto y se encuentra pendiente de valoración, en tanto que Martínez Borja viene realizando trabajos físicos para el inicio de la temporada..



Según lo planificado, el grupo regresará a Cali el sábado 21 de julio en la tarde, para alistar el primer partido de la Liga II-2018, el martes 24 (8:00 p.m.) frente a Leones, en el Estadio Pascual Guerrero.



Por su parte, Nacional ganó su primer amistoso en el Estadio Spectrum, de Orlando, al definir en los cobros desde el punto penal (5-4), después de empatar 2-2 con Chivas 2-2, con goles de Aldo Leao Ramírez y Dayro Moreno. En esa ocasión formó con Cristian Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Cristian Mafla; Jhorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez; Castellani; Jeison Lucumí, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.



Sobre las expectativas de esta noche, Aldo Leao afirmó en la cuenta de Twitter de Nacional: “Es un partido para seguir mejorando, no es amistoso, lo tomamos con toda la seriedad del caso”.



A ella se sumó el defensor central Felipe Aguilar: “Estos juegos son muy importantes para nosotros y los vivimos con toda la seriedad, porque nos sirven para mejorar, mirar nuestro nivel y brindar un buen espectáculo a la hinchada que siempre nos acompaña en Estados Unidos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces