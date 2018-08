América, con la presión de la victoria frente a Patriotas

Apenas han pasado tres fechas de la Liga Águila II-2018 y América está tan presionado por alcanzar buenos resultados como cuando ocupaba los últimos lugares de la tabla del promedio. El próximo sábado (6:00 p.m.) visitará a otro rival igual de necesitado, Patriotas de Boyacá, que hasta ahora no conoce la victoria.



Para llegar a un funcionamiento colectivo ideal se necesita sumar diferentes ingredientes: jugadores que sepan hacer su labor en cada una de las líneas, pero que también atraviesen un buen momento, algo que, especialmente en zona medular de creación y en la ofensiva, han sido el talón de Aquiles.



El conjunto que dirige Pedro Felicio Santos carece de un hombre que piense en la mitad de la cancha. Carlos Lizarazo parece por perfil natural el indicado para armar el equipo, pero todavía no está en la forma física idónea y es ausente de la formación titular. Esa misión se les ha encomendado Santos a hombres acostumbrados a maniobrar por las bandas como Cristian Dájome y Brayan Angulo, donde también flota Yesus Cabrera, lo que conlleva a que se vea un grupo más lleno de vértigo que de inteligencia, jugando atropellado y a los pelotazos.



No obstante dichas falencias, en las tres primeras fechas se han producido jugadas de riesgo ante Leones, Tolima y Santa Fe, que no han sido aprovechadas, y el balance de anotaciones es pírrico: una sola, convertida ante el primer llamado hoy a descender y que cuenta con la plantilla más modesta del campeonato.



Consciente del bajo poder ofensivo, la directiva escarlata vinculó por tres años al venezolano Fernando Aristeguieta, quien debutó el pasado domingo ante Santa Fe con movimientos interesantes para pivotear, pero le faltó tino para marcar en dos acciones que le quedaron en el área de Leandro Castellaños.



Si se trata de mantener los once que igualaron 0-0 contra los ‘cardenales’, es inevitable que Cabrera asuma más la función de tirarse al medio para acompañar más a Aristeguieta, ojalá con el ‘patriota’ más enfocado en el arco, dejando que Dájome y Angulo lleguen por los costados, junto al lateral Jonathan Pérez, eso sí, con un verdadero protagonismo, que demuestren la razón de su llegada al América.



Aunque lo que va del torneo para Patriotas dista mucho de lo realizado en el primer semestre, cuando incluso se clasificó a los octavos de final, en la parte posterior de los ‘diablos’ es menester conservar la concentración de los centrales Danilo Arboleda y Ánderson Zapata, para que el balón no le llegue limpio al argentino Ramiro Fergonzi.



En el banco nunca se ha perdido el positivismo de parte de Pedro Felicio Santos, quien manifiesta que las cosas van a cambiar con el paso de los partidos, pero crece la inconformidad de la afición, que desde antes del inicio de la Liga II mostró su disgusto por la calidad de los refuerzos, hasta ahora ha cumplido su promesa de no asistir al Pascual Guerrero, disminuyendo también el apoyo que siempre caracterizó a la marea roja en cualquier estadio del país.



¡SEGUIMOS TRABAJANDO PENSANDO EN NUESTRO PRÓXIMO RIVAL!



🗓 sábado 11 de agosto de 2018

🆚 Patriotas

⏱ 6:00 p.m.

🏟 La Independencia - Tunja

📺 Win Sports#MásUnidosQueSiempre 🔴🔴 pic.twitter.com/CoGalyfYBj — América de Cali (@AmericadeCali) 7 de agosto de 2018

América se mantiene décimo con 4 puntos (le ganó 1-0 a Leones en Cali, perdió 0-1 con Tolima en Ibagué y empató 0-0 con Santa Fe en el Pascual), mientras Patriotas está en la casilla 17 con 2 puntos, producto de dos empates (0-0 con Santa Fe en Tunja y 0-0 con Nacional en Medellín) y una derrota (0-2 con Millonarios en Tunja), lo que indica que aún no ha marcado goles.



Por su parte, el volante Larry Vásquez, debutante en el cuadro vallecaucano en la fecha pasada, afirmó: “Hay cosas en las que debemos mejorar, siempre los partidos nos van a dar ese punto, detalles para aprender y corregir durante la semana, esa ganas y voluntad de ganar van a dar frutos, vamos por buen camino. Siempre va a ser difícil poder mantener un mismo ritmo en los 90 minutos, pero sabemos que todo se va a ir dando, estamos trabajando bien, el equipo está bien”.



Reconoció que volverá a intentar en la media distancia, como lo hizo ante Santa Fe: “Es una buena posibilidad, pasó cerca del horizontal, cuando los partidos estén cerrados va a ser una buena opción, ya estamos pensando en Patriotas y esperemos que en ese partido se pueda dar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces