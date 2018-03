Lo bueno, malo, feo y más de lo jornada nueve en la Liga I-2018

Se jugó una nueva jornada del fútbol colombiano y con esta ya son nueve las fechas que se han disputado de la Liga I-2018. En un largo fin de semana, con festivo incluido, hubo partidos que siguieron dando de qué hablar en el fútbol colombiano.

Este es un resumen de lo que dejaron los encuentros de esta semana. Se jugaron los 10 compromisos, ningún partido fue aplazado en esta fecha.



Lo bueno



América de Cali volvió a la victoria y ‘sonrió’, pues llevaba cuatro partidos sin ganar. Triunfó frente a Bucaramanga por 2-1.



Atlético Nacional no da ventajas en la parte alta y sigue sumando de a tres, ubicándose como líder del torneo.



Patriotas llegó a su quinta victoria consecutiva en el Estadio La Independencia, derrotó por 1-0 a Envigado.



La Equidad sigue con su invicto como local en Techo y no pierde en este torneo: derrotó 2-0 a Cali.



Lo malo



Santa Fe sigue perdiendo puntos importantes, esta vez de local. No generó ideas de juego y fue derrotado por Huila en El Campín por 0-1.



Millonarios tampoco levanta cabeza y perdió en Barranquilla. Más allá de la derrota, los embajadores no mostraron un buen juego contra Junior.



Leones y Chicó, los recién ascendidos y últimos en descenso, no suman y perdieron de nuevo, peligrando su estadía en la ‘A’.



Deportivo Pasto viene de siete fechas sin ganar y nada que levanta cabeza. El conjunto de Nariño perdió 2-0 con Nacional.



Lo feo



El empujón de Stiven Rentería a Jhon García. El jugador de Cali mandó a una valla publicitaria, que se rompió, al futbolista de La Equidad.



Dato



Hace cinco años que Huila no derrotaba en El Campín a Santa Fe. La última vez fue por 3-4 en la Liga II-2013.



Deportivo Cali completa seis meses sin sumar un solo punto como visitante. El último fue contra Rionegro por 0-1.



Alianza Petrolera logró la victoria más abultada de su historia: 4-0 sobre Jaguares.