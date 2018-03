Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la sexta fecha en la Liga I-2018

Finalizó la sexta fecha de la Liga I-2018 que empezó con el partido entre Boyacá Chicó con Patriotas y terminó en Bucaramanga contra Santa Fe. La goleada de la jornada la protagonizó Deportivo Cali, que derrotó 4-0 a Rionegro Águilas.

En esta jornada, los equipos colombianos marcaron 27 goles en total. Además, solamente cuatro locales pudieron sumar de a tres en su cancha. Millonarios, Cali, Bucaramanga y Huila.



Como es habitual, este es el recuento de lo mejor de la fecha en el fútbol colombiano.



Lo bueno



Deportivo Cali mejora su juego y lo ratificó en la cancha. Los azucareros derrotaron a Rionegro Águilas por 4-0, siendo la goleada de la fecha.



Millonarios volvió a ganar y fue contundente en el clásico de la jornada. Los azules derrotaron 3-1 a América de Cali en El Campín y Andrés Cadavid, central azul, anotó un doblete en el partido.



Los hinchas de América y Millonarios en Bogotá. Tras 7 años de ausencia en las tribunas por parte de los seguidores rojos, en el encuentro de la fecha seis lograron ingresar y el comportamiento de ambas hinchadas fue ejemplar para que se pueda seguir teniendo público visitante.



Once Caldas, aunque rescató un empate al final, mantuvo su liderato del torneo y no se dejó ‘bajar’ de la primera posición en la Liga. Empató 2-2 con Chicó.



En los tres partidos que Atlético Huila ha jugado como ‘local’ en Ibagué, los opitas ganaron todos los encuentros. El equipo de Neiva está jugando en el Estadio Manuel Murillo Toro, pero lo ha



Lo malo



Medellín perdió su segundo partido seguido en el torneo. Empezó bien, pero en las dos últimas fechas no logró levantar cabeza: fue vencido como local 1-2 contra Junior.



El juego de América en El Campín. Los escarlatas no tuvieron un buen juego y, aunque se pudieron llevar más goles en contra, fueron derrotados por 3-1 en Bogotá. Los de Jorge da Silva no tuvieron una idea de juego y no hubo solidez en el juego del conjunto rojo.



Boyacá Chicó y Leones, aunque no perdieron, no ganan y suman solamente un punto, siendo los últimos equipos en la zona del descenso hasta el momento. Además, los de Tunja no han logrado sumar de a tres en las seis fechas disputadas.



Lo feo



En el partido entre Medellín y Junior, a pesar de los goles, las protagonistas fueron las tarjetas amarillas. En total, el árbitro tuvo que sacarla en nueve ocasiones y pitó 35 faltas entre ambos clubes.



Lo polémico



Dayro Moreno fue captado por las cámaras agrediendo a un rival sin pelota. El atacante de Nacional, golpeó a un jugador de Alianza Petrolera, pero el árbitro no le sacó ninguna tarjeta ni pitó falta. Al contrario, le puso amarilla al jugador petrolero. ¿Se vendrá sanción disciplinaria para el delantero?