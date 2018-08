Andrés Felipe Roa dejaría el Cali y su futuro estaría en Huracán

Deportivo Cali y Huracán tienen prácticamente todo acordado para que el volante Andrés Felipe Roa pase a la plantilla del club argentino, que dirige Gustavo Alfaro, inicialmente por un año con opción de compra por el 80% de sus derechos federativos.

La salida de Roa hacia el fútbol internacional se había mencionado al comienzo de la pretemporada, concretamente a México, pero no se dio ningún arreglo, por lo que el Cali siguió contando con el jugador atlanticense. No obstante, Andrés Felipe no aparecía entre los habituales titulares que utiliza el técnico Gerardo Pelusso y eso hizo posible que se finiquitaran los diálogos con los directivos de Huracán.



El buen momento de hombres como Didier Delgado, John Édison Mosquera, Nicolás Benedetti y la llegada de Macnelly Torres, no han permitido que Roa encuentre un lugar en el once inicialista de los azucareros, y ante la premisa de negociar a sus canteranos para tener flujo de caja, la institución verdiblanca aceptó la propuesta del conjunto de Parque Patricios, en la capital argentina.



Gracias a su apoyo a Caracol Televisión como comentarista de los partidos de los últimos mundiales de fútbol, Gustavo Alfaro se mantiene muy bien informado del balompié nacional y entregó un buen concepto del mediocampista colombiano de 25 años, que espera la confirmación de los tiquetes para viajar este miércoles a territorio gaucho.



‘El Globo’, como se le conoce al Club Atlético Huracán en Argentina, estaba en búsqueda de un volante de segunda línea para reforzar su plantilla de cara a la Copa Libertadores del próximo año. En la temporada del 2017, Roa anotó 4 goles en 44 partidos con el Cali.



De otro lado, Deportivo Cali tiene entre sus planes para fin de año la compra del pase del arquero Camilo Vargas al Atlético Nacional, ya que ha sido clave para las buenas campañas del equipo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces