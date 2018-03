'Existirán partidos en que no tengamos el balón, pero seremos contundentes': Pérez

Andrés Pérez, volante bogotano y jugador del Deportivo Cali, no ha podido ser titular durante el mandato del uruguayo Gerardo Pelusso, sin embargo, en el último compromiso tuvo la posibilidad de jugar y respondió de buena manera.

"Se ha ganado mucho defensivamente pero no es solo de la defensa sino del equipo en general, en el partido contra Rionegro no los dejamos tener profundidad, mantuvimos el orden táctico y fortaleza mental”, manifestó Pérez.



También, el volante habló sobre el inicio que tuvo el club azucarero, pues no se le daban los resultados en un inicio. Sin embargo, han venido sumando de a tres en la liga local.



"Cuando los resultados no se dan, eso llena de dudas a la gente pero nosotros estábamos realizando un trabajo y cada vez nos pulimos más, el equipo va encontrando una constancia”, afirmó.



Finalmente, Pérez se enfatizó en la tenencia del balón, pues no ha sido el principal objetivo del equipo en los últimos encuentros.



"En los últimos 20 minutos de los partidos es donde más tenemos el balón, donde demostramos la fortaleza física, van a existir partidos en los que no tengamos el balón pero seremos contundentes", finalizó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol.