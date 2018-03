‘No estamos tranquilos, pero estamos en una posición cómoda‘: Ricaurte

La derrota contra Santa Fe del pasado martes no cayó bien en el Medellín, quien cedió puntos importantes en su carrera por el liderato y la clasificación a los ‘playoffs’ de la Liga I-2018. Los dirigidos por Ismael Rescalvo cuentan con 19 puntos, los mismos del segundo que es Junior y del cuarto Rionegro Águilas.

Tras el encuentro frente a los cardenales, Andrés Ricaurte analizó el resultado del partido y proyectó lo que se viene por la fecha 12 contra Patriotas en condición de local. “Faltó meterla, las opciones que tuvimos fueron muy claras. (Leandro) Castellanos estuvo muy bien en sus intervenciones, lastimosamente no concretamos”, expresó el volante antioqueño de buen suceso en el equipo del pueblo.



Sobre el gol de Anderson Plata, “fue una desatención que tuvimos, de pronto era para llevarnos el punto, tuvimos opciones claras para empatarlo”, señaló.



En cuanto a la decisión que tomó Ismael Rescalvo en no ponerlo como inicialista el pasado martes, Ricaurte respondió que “son decisiones del cuerpo técnico, me veía cansado en partidos anteriores y creo que fue por eso”.



Pensando en lo que se viene, teniendo en cuenta la buena campaña del rojo antioqueño, el exHuila expresó que “no estamos tranquilos, pero estamos en una posición cómoda. Con el pasar de las fechas, el campeonato se apretó y ahora nos queda en ganarle el domingo a Patriotas”.



Finalmente, recalcó que para sumar más victorias deben “ser más concretos, evitar las desconcentraciones que hemos tenido. Estos equipos por cualquier error te cobran”.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín