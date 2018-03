Así se jugará la fecha 11 de la Liga I-2018, en plena Semana Santa

En tres días se cumplirá la fecha 11 de la Liga, una vez termine la fecha Fifa. Esta es la programación:

27 de marzo



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo

Televisión: Win



Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win



28 de marzo



Leones FC vs Rionegro Águilas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Ditaires

Televisión: Win



La Equidad vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win



Atlético Nacional vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win



29 de marzo



Patriotas FC vs Boyacá Chicó

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win



Once Caldas vs Millonarios FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: RCN TV



Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win



Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win