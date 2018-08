Atlético Nacional buscar levantar cabeza en el clásico con Millonarios

Atlético Nacional tiene este domingo otra chance para demostrar su jerarquía. Enfrentará a Millonarios en el Atanasio Girardot, desde las 7:30 p.m., por la cuarta fecha de la Liga II-2018. Los verdes no atraviesan su mejor momento. Con un paso irregular en el rentado local, en el que llevan una caída como local contra Deportes Tolima, un empate en la misma condición frente a Patriotas y un triunfo en Bogotá sobre Santa Fe.

A esto se le suma la derrota entre semana contra Atlético Tucumán, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto desató el enojó de varios hinchas e incluso del mismo Jorge Almirón, que criticó la actitud de sus jugadores y también se reprochó cosas hacia él. “Tengo la cabeza caliente, corazón y la sangre caliente. Espero que mis jugadores la tengan también, porque contra Tucumán faltó eso. Nos faltó sangre en un lugar que sabemos que eso sobra. Es mi responsabilidad, porque no los motivé bien y por eso estoy enojado conmigo”.



Almirón buscará mejorar los resultados y qué mejor que aprovechar este clásico frente a los embajadores para lograrlo. Sin embargo, el argentino no podrá estar desde el banco por dos semanas, por una sanción tras decir que beneficiaban a Millonarios con el descanso. “Me están sacando de dos clásicos, que son Millonarios y América, que no me van a dejar dirigir y a mí me da mucha vergüenza”.



Para finalizar, mandó un mensaje a los hinchas. “El verdadero hincha de Nacional va a ir a ver a su equipo, más allá si están enojados conmigo o con los jugadores. Que vayan por la camiseta, que se va a jugar el clásico más importante del país”.



📋¡Verdolagas! Estos son los 18 concentrados que mañana a las 7:30 de la noche se medirán ante Millonarios en el Atanasio 💚⚽ #VamosVerdolaga pic.twitter.com/IkZ0s350Kt — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 11 de agosto de 2018

Nacional no contará con el arquero Fernando Monetti, que sigue suspendido y esta será la última fecha que debe. Alexis Henríquez no estará porque presenta un cuadro viral. Yerson Candelo y Carlos Rivas, dos de los refuerzos para este semestre, no serán tenidos en cuenta por decisión técnica. Entre las novedades en el cuadro antioqueño, se destaca la vuelta del volante ofensivo Aldo Leao Ramírez, quien se recuperó de la tendinitis de la pata de ganso de la rodilla derecha que no le permitió estar en Argentina. La segunda novedad es la inclusión de Omar Duarte, por primera vez en la lista para el torneo colombiano. Había sido suplente contra los tucumanos el pasado jueves.

Alineación probable

Atlético Nacional: Christian Vargas; Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Felipe Aguilar, Déiver Machado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez, Steven Lucumí, Vladimir Hernández; y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín