Ayron en Millonarios: ¿Mejor de centrodelantero o como extremo?

Sin lugar a dudas, Ayron del Valle es uno de los jugadores más importantes que tiene Millonarios en el frente de ataque. Sus goles durante su estadía en el azul han contribuido desde que inició y fueron claves el título que consiguió en el último semestre.



Sin embargo, las capacidades del delantero de Magangué no solo están de cara a gol, pues su velocidad y sacrificio han servido para que Miguel Ángel Russo y sus colaboradores lo ubiquen por el costado derecho.

Esos cambios constantes lo han hecho perder efectividad de cara a gol, pues él ha sabido aprovechar su oportunidad como referente en el área y lo ha ratificado con goles, pero cuando debe hacerlo como extremo no tiene las mismas opciones.



En la Liga II-2017, Ayron jugó ocho fechas antes de anotar su primer gol, que fue en la jornada 12, contra Nacional. A partir de ese momento se convirtió en el referente del ataque azul y marcó once goles en 15 partidos que disputó hasta alzar el trofeo.



De las once anotaciones, Del Valle consiguió ocho siendo el único delantero de área, es decir sin Duvier Riascos en el campo de juego, quien muchas veces fue el delantero centro. Así, diferentes compañeros encontraron en Ayron un referente de área y recibió asistencias de ellos. Sin embargo, cuando compartió con Riascos, Ayron solo pudo marcar en tres oportunidades.



En el inicio de esta Liga I-2018, la posición de Duvier fue ocupada por Roberto Ovelar, de características parecidas y también un referente del área. Pero la dupla Ovelar-Del Valle aún no engrana y el paraguayo ha quedado un poco relegado, además, los dos goles que ha marcado el colombiano llegaron cuando Roberto no estaba en el terreno de juego.



Ayron ha demostrado que su poder está cerca del área, que sus cualidades de goleador están intactas y así lo ha visto Hugo Gottardi, quien le ha dado la confianza en los últimos juegos a tal punto que le marcó al América hace poco.



Ahora, para el juego de Copa Libertadores, ambos jugadores están con hambre de gol y en tierras argentinas buscarán marcar su primer tanto en esta edición del torneo más importante de Suramérica.