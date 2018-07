La ineficacia de Bucaramanga pesó en el 0-0 contra un tímido Junior

Este sábado, Bucaramanga fue el dominador del balón en el juego contra Junior, válido por la primera fecha de la Liga II-2018, pero no logró sacar ventaja de esta posesión y el encuentro terminó 0-0 en el estadio Alfonso López.

El conjunto leopardo fue el dominador del esférico desde los primeros minutos con dos conductores natos como Sherman Cárdenas y Jhon Pérez, los jugadores que le dan ideas al medio campo. La primera aproximación llegó en los pies de Cárdenas, pero nadie pudo tocar el balón y terminó yéndose por la última línea.

Pero el ataque no paró ahí y posteriormente fue Michael Rangel el que buscó vencer a Sebastian Viera con un potente cabezazo, pero bien retuvo el guardameta uruguayo.

Junior no podía tener el esférico, pero encontró en el juvenil Johan Carbonero un aire para darle vértigo a su ataque por el costado izquierdo. A los 15 minutos, el joven atacante se juntó con Iván Rivas, la cara nueva de este Junior, pero rápido achicó James Aguirre y le quitó ángulo de tiro al futbolista del tiburón.

Tuvo que salir del campo el mundialista Gabriel Gómez por lesión y en su lugar ingresó Harrison Mojica. Este cambio le dio más fútbol al equipo leopardo que juntó a Cárdenas con Pérez y le quitaron cualquier posibilidad de reaccionar a Junior en el primer tiempo.

Para la parte complementaria no cambió mucho el trámite del encuentro: el control del balón no era bien aprovechado por Bucaramanga, que con el balón en sus pies no llevaba verdadero peligro al arco de Viera.

El cuadro rojiblanco buscó cambios en su estilo de juego y mandó al campo a Luis Díaz y James Sánchez por Carbonero y Rivas, que se perdieron y no pesaron en la parte complementaria. El ingreso de estos jugadores dejó falencias en la defensa de Junior que puso en aprietos al arquero tiburón, pero ganó un poco más de poder en el ataque.

En un intervalo de cuatro minutos llegaron las dos opciones más claras de Bucaramanga. Primero, un remate de Brayan Rovira casi complica a Viera y, luego, Rangel estalló el balón en el palo. La respuesta de Junior apareció con el ingreso de Teófilo Gutiérrez, quien, en su primera llegada al área, no remató al arco y se dejó anticipar por Fabio Rodríguez.

Síntesis:



Atlético Bucaramanga 0–0 Junior



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Henry Pernía (6), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (6), Gabriel Gómez, Cesar Quintero (5), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (5) y Michael Rangel (6).

Cambios: Hárrison Mojica (6) por Gómez (25 PT), Kevin Salazar por Cárdenas (30 ST) y Yilmar Filigrana por Rangel (46 ST).

D.T.: Carlos Mario Hoyos.



Junior: Sebastián Viera (7), David Murillo (6), Deybi Balanta (6), Rafael Pérez (6), German Gutiérrez (6), Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6), Ivan Rivas (5), Jarlan Barrera (5), Luis Carlos Ruiz (5) y Jhohan Bocanegra (5).

Cambios: Luis Díaz por Bocanegra (19 ST), James Sánchez por Rivas (21 ST) y Teófilo Gutiérrez por Ruíz (33 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: no hubo.



Amonestados: Rodríguez (16 PT) y Gómez (22 PT), por Bucaramanga. Cantillo (26 PT), por Junior.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular.



Figura: Sebastián Viera (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 7.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat (6).



Síntesis de Julián Carreño.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.