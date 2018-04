Deportivo Cali quiere continuar con su buen paso frente al América

En un buen momento llega el Deportivo Cali para enfrentar el clásico 282 del occidente colombiano. Llega con una racha de 4 victorias consecutivas en Liga, más otro triunfo 3-0 en la Suramericana ante Danubio de Montevideo, sin duda una inyección de motivación.

El equipo dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso ha comenzado a tener una gran regularidad en su rendimiento, tanto en su en Palmaseca, donde ha ganado casi todo, excepto frente al Envigado, que le sacó un punto.



El técnico azucarero se ha caracterizado por no variar mucho en su once inicial, pero como el conjunto verde ha tenido varios compromisos consecutivos anunció que pensará en la rotación.



“En un clásico no hay tabla de posiciones y por lo general en todos los clásicos, los favoritos es difícil que ganen. Es un partido muy especial y lo vamos a tomar con la importancia que tiene”, dijo, el técnico uruguayo.



Así las cosas, el conjunto verde podría saldría con la siguiente nómina titular:



Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, John Lucumi, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Mosquera; José Sand.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @Bernardifutbol