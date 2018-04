'Solo nos queda levantar la cara y continuar trabajando': Carlos Asprilla

Luego de caer 4-0 frente a Huila, en la ciudad de Neiva, Carlos Fernando Asprilla, técnico encargado del América, dio un nuevo balance sobre la actuación del equipo rojo en el partido de este sábado.



“Son errores puntuales de los cuales ya habíamos hablado, fuera de eso se suma la lesión de Castañeda y tiene que entrar un sub 20, a quien no lo podemos culpar de lo que está sucediendo en el plantel”, manifestó Asprilla.

También expresó que “es un momento muy difícil para la institución, todos sabemos que no estamos pasando por un buen nivel futbolístico y anímico”, acotó el estratega escarlata.



Y es que actualmente América está décimo séptimo de la tabla de posiciones, perdió tres partidos consecutivos y necesita de una victoria imperiosa para levantar el ánimo de los jugadores.



“La responsabilidad de los que se está viviendo en estos momentos la deben de asumir los grandes, es un momento anímico complicado, pero debemos salir de esta con la unión de todos: hinchas, jugadores, técnicos y directivos”, añadió.



Sin embargo, la estrepitosa caída en el Guillermo Plazas Alcid no solo se dio por el mal juego del América, sino por la efectividad de los jugadores del opita que fueron contundentes frente el arco de Carlos Bejarano.



“Tenemos que reconocer el buen trabajo del Huila, pero fueron muchas las desatenciones que tuvimos en defensa y ellos nos cobraron, además, sabíamos que nos podían hacer daño por los costados y así fue”, comentó Asprilla, quien podría salir del cargo esta semana.



Pero su inminente salida no lo hace sentirse al margen del presente de América, pues señaló, una vez más, el compromiso de todos para salir del mal momento.



“Solo nos queda levantar la cara y continuar trabajando para poder salir de este difícil momento”, concluyó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol