'La gente no puede olvidarse que hay muchos que dieron el ascenso': Asprilla

América de Cali sigue hundiéndose en su crisis y perdió por la mínima diferencia frente a Envigado en el Pascual Guerrero. Carlos Asprilla, técnico encargado del conjunto escarlata, lamentó la derrota y la actitud de los hinchas hacia los jugadores.

"Hay que felicitar a este grupo que dio todo. En lo individual falta mucho y vamos a tratar de revertirlo", comenzó diciendo Asprilla.



Los escarlatas fueron dirigidos por un nuevo entrenador, quien estará provisionalmente. Sin embargo, no lograron tener el juego necesario para derrotar a Envigado en Cali.



"La gente no se puede olvidar que aquí hay muchos que dieron el ascenso, hay que tener paciencia porque ellos tienen un bache", dijo el técnico rojo sobre las rechiflas que se escucharon en el estadio.



Por otro lado, el entrenador no sintió que el conjunto de Cali debió perder, a lo que expresó, "el resultado es injusto porque se intentó, complicamos a un Envigado que viene bien y hoy sufrió”.



Finalmente, Asprilla le pidió a los hinchas escarlatas que apoyen al equipo en la crisis por la que están pasando



"Los jugadores son seres humanos y no quieren estar en esta situación, necesitan el apoyo de la gente”, finalizó



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol.