'Un periodista me contactó para llegar al América, no fue alguien del club': Carmelo

Carmelo Valencia habló en ‘El carrusel’ de Caracol tras su renuncia y se escuchó muy dolido por haber salido gracias a amenazas recibidas. Sin embargo, lo que más triste puso al delantero fue la relación con Tulio Gómez, presidente de América de Cali.

"Desde las primeras llamadas no debí aceptar por la forma en que se estaba manejando el tema y después se suman una cantidad de cosas, amenazas de por medio que al final te ponen todo en una balanza, y claramente tu buscas la tranquilidad de tu familia por eso preferí dar un paso al costado porque no tenía las garantías para seguir", comentó el jugador.



Por otro lado, dijo en 'El carrusel' de Caracol que no tuvo buena relación con el presidente, que no le brindó el apoyo necesario y él terminó saliendo del equipo sin una sola palabra de confianza con el máximo dirigente del conjunto escarlata.



"No tuve respaldo directamente por el presidente, lo digo abiertamente porque así es, las únicas palabras que se usaban contra mí eran “ladrón y mercenario” y yo no soy nada de eso, no le he robado un peso a nadie y todo me lo he ganado. Sin embargo el dinero se queda ahí, eso es del equipo, no es mío. Triste por algunos compañeros, no por todos, porque tuvimos un gran comienzo", dijo el entrenador.



La mala relación con Tulio Gómez se dio al momento que el delantero empezó a manifestar las amenazas y problemas que tenía en Cali. Además, al momento de presentar la renuncia, no se tuvo una respuesta de apoyo de vuelta.



"No sé si el presidente estaba esperando mi renuncia, cuando le manifiesto las problemáticas que tenía, uno como refuerzo espera que el presidente, lo más acorde sea que pregunte qué pasó en el tema. Yo no soy de Cali y él como cabeza de grupo debía preguntarme qué se podía hacer para solucionar la problemática que tenía, pero lo único que recibí fue un ‘muchas gracias le acepto la renuncia’ y a los dos minutos lo sabe todo Colombia, me da tristeza porque él lo filtra y no ayuda nada", afirmó Valencia.



Al momento de preguntarle por sus compañeros, se evidencia que tampoco salió muy bien con los demás, pues según el delantero, su número de teléfono pudo salir de América.



"Yo no sé si otros compañeros sufrieron amenazas, pero lo triste es que recibí amenazas en mi teléfono, algo que solamente tienen mis compañeros y gente del club, entonces cuando mi teléfono llega a manos de hinchas y te mandan mensajes amenazantes, entonces de ahí tiene que haber salido, no había un blindaje entre nosotros", mencionó.



Además, el delantero confirmó que en su momento, cuando fue contactado para llegar a América, nunca habló con un intermediario del club, si no un periodista fue quien organizó todo para su llegada



"A mí nunca me contactó un miembro del América, a mí me contactó un periodista que no voy a decir el nombre, y él me dice que no me preocupe, que él maneja todo y que ahí se maneja mi salario y todo lo demás, él fue como mi empresario y eso no está bien", dijo.



También, siguió mencionando en 'El carrusel' de Caracol que lo que salió a decir Tulio Gómez, presidente, no fue lo apropiado del jugador.



"He estado un poco fuera de noticias, pero me da tristeza porque el presidente dijo que Carmelo no aguantó la presión, ¿pero cuál presión?, ¿que te traten como un ladrón? Y eso no son expresiones de fútbol, eso es maltrato"



Finalmente, el delantero también dijo que, "Pablo Armero tampoco arregló desde un inicio con el presidente si no mediante por otra persona".