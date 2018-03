Leones y Chicó no hicieron buen negocio: empataron 1-1, en Tunja

Leones y Boyacá Chicó abrieron este martes la octava fecha de la Liga I-2018, con un empate 1-1 en el estadio La Independencia, de Tunja. La igualdad no fue un buen negocio para ninguna de las dos escuadras, que siguen en los puestos de descenso y dan ventajas sumando por unidad.

El compromiso fue parejo por ideas, falta de jerarquía de sus nóminas, miedos y necesidades. Si bien ambos equipos no podían darse el lujo de perder, trataron de ir con decisión al arco contrario antes de resguardarse en el suyo.



Chicó tuvo las opciones más claras de la primera parte, pero se encontró con Arled Cadavid, quien protegió su arco con buenas atajadas y evitó la caída de Leones. Sin embargo, el compromiso fue más jugado en mitad de campo que con muchas llegadas a las áreas.



En la parte complementaria, fue el equipo antioqueño el encargado de sorprender. En una jugada individual, a los 6 minutos, Jeison Medina se metió al área eludiendo rivales y definiendo con potencia para el 0-1.



Pero solo 120 segundos duró la alegría visitante, pues tras un tiro de esquina fue Daniel Duarte (8 minutos) quien de cabeza logró el 1-1. Un empate que animaba al local, pero que no era suficiente para respirar con tranquilidad en el juego ni en el campeonato.



El equipo boyacense se fue encima de su rival en los últimos minutos. Incluso volvió a desnudar problemas aéreos en una de las jugadas finales, pero un cabezazo no el alcanzó al Chicó para llevarse un triunfo.



Sobre los minutos de descuento, el arquero Cadavid sufrió un golpe accidental y en su atención se demoraron más de ocho minutos, algo que enfrió las acciones hasta que se reincorporó.



El 1-1 de Tunja es mal negocio para ambos equipos, que siguen en deuda con los argumentos para permanecer en la Primera División.



Redacción Futbolred