‘Es lindo volver a casa, pero ahora me toca defender a Nacional’: Mafla

Nacional y Bucaramanga jugarán este jueves su partido pendiente por la Liga en el estadio Alfonso López, a las 8:00 p.m. Uno de los jugadores que podría estar en el equipo verdolaga sería Christian Mafla, quien pasó por las filas del leopardo.



Corría el primer año de la vuelta en el Atlético Bucaramanga a la primera división y uno de los más destacados era Mafla, que como lateral izquierdo logró destacarse en el 2016. Así fue como llegó a Nacional en el 2017. Tras poco más de un año, Mafla regresa a la ciudad de los parques para enfrentar a ese ‘viejo amor’.



“Es un partido clave, en lo personal he venido sumando minutos. Si tengo la oportunidad de jugar, quiero dar lo mejor de mí, perfeccionando mis movimientos, corrigiendo las falencias que haya cometido y poder traernos los tres puntos”, remarcó.



Sobre su regreso al Alfonso López, renovado y rememorando viejas épocas con los leopardos, Mafla destacó que “es algo lindo volver a casa, me siento muy agradecido por los tres años que tuve allá pero ahora me toca defender a Nacional, voy a muerte y quiero dar lo mejor en el terreno de juego”.



Centrándose en su puesto como lateral, el vallecaucano fue autocrítico y expresó que “a veces en lo defensivo, en el uno contra uno sin decir que soy pésimo, pero espero seguir mejorando en esos detalles para aportar al equipo. Siempre hay algo en qué mejorar, los compañeros me han dado confianza y eso se ve partido a partido”.



En cuanto a lo que pide Jorge Almirón, Christian explicó que “los laterales debe ser de ida y vuelta, el profe nos pide un poco más de juego para que vayamos por dentro algo que poco piden otros técnicos en Colombia. Son muchos desplazamientos, pero nos hemos preparado bien, hemos ido creciendo, tomando la idea del técnico y que él esté tranquilo”.



Sobre el rival y el cuerpo técnico argentino comandado por Diego Cagna, Mafla resaltó que “cada técnico plasma su huella y lo que quiere, Bucaramanga siempre ha sido un equipo aguerrido, trata de ir al frente y cuenta con jugadores que tiene mucho sentido de pertenencia y lo intentan dar todo. El ADN que tienen es la garra”.



Además, “cualquier equipo que enfrente a Nacional tiene una motivación extra, es el equipo grande que todos quieren vencer, va a ser importante tener esa jerarquía en el terreno de juego, que ellos lo sienta y poner nuestras condiciones”.



Finalmente, detalló sobre la competencia interna en el equipo que este semestre está a dos frentes: la Liga y la Copa Libertadores. “Todos sabemos lo que significa Nacional, todos hemos trabajado duro para estar ahí. Hay una competencia sana y eso permite que el equipo suba”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín