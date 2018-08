Marrugo y el reto de enfrentar a Medellín, el equipo de su corazón

Christian Marrugo es una de las pocas caras nuevas de Millonarios en este segundo semestre del 2018 y este sábado tendrá un partido especial, pues recibirá a Medellín, su anterior club en Colombia y al que le tiene un aprecio especial.



“Hay amor entre Medellín y mi persona. Duré cuatro años y allá dejé una huella, así como ellos conmigo por su hinchada. Esto es trabajo y no se dio la oportunidad de volver por cosas del fútbol y ahora debo aprovechar esta linda oportunidad de enfrentarlos. Allá lo di todo y se siente raro. Pero estoy en una institución que me da la oportunidad para que mi familia coma, como se dice, y debo defenderlo a muerte. Yo quiero darlo todo”, dijo el volante en rueda de prensa.

Con el rojo de Medellín disputó 153 partidos y marcó en 27 partidos además logró un título de Liga en el 2014 y llegó a ser el capitán y referente del equipo, de ahí esas palabras de agradecimiento al club antioqueño.

Pero ahora se viste de azul y en los minutos que ha podido disputar en campo ha mostrado su experiencia en el fútbol colombiano e internacional, aunque sabe que aún le falta tiempo para adaptarse a sus compañeros.

“Me he sentido bien, muy tranquilo y feliz. Llegar a un equipo conformado hace que adaptarse sea más fácil. De parte mía solo está trabajar y poco a poco unirse cada día más. En el colectivo, que es lo que siempre pienso, creo que todos estamos bien. El técnico ha rotado en los partidos y no se ha notado que ningún rendimiento malo. A medida de que pasen los partidos será más fácil adaptarnos a los tres que llegamos”, añadió.

Aunque recientemente se desempeñó como el clásico ‘10’ del fútbol colombiano y Miguel Ángel Russo no ha mostrado querer un futbolista con estas características en su campo, Marrugo contó lo que el entrenador argentino espera de él.

“No debo dejar de lado la tenencia de balón y eso es lo que me pide el profe, pero es de adaptarme al estilo de mis compañeros. Si el equipo va bien a mí me va bien. A lo largo de mi carrera he jugado en varios posiciones, en Medellín y Tolima jugué como 10, pero en Nacional y Puebla jugué en línea de 3 así que no es un lugar que yo no conozca”, complementó.

El juego entre antioqueños y capitalinos será este sábado a las 8:00 p.m. y se prevé que Marrugo salga entre el grupo inicialista por el trabajo en la semana.