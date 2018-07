Nacional, tres partidos y algunas conclusiones de la pretemporada

Atlético Nacional partió para territorio estadounidense el 10 de julio con 25 jugadores para prepararse para la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Águila. Allá jugó contra Chivas de Guadalajara, en el Spectrum Stadium, el 12 de julio y frente América de Cali dos veces: la primera en Nueva Jersey en 17 de julio (empate sin goles) y la segunda el 20 de julio (igualó 1-1), en Houston, en el BBVA Compass.



Contra los mexicanos, el duelo salió 2-2 (Alan Pulido y Eduardo López por Chivas y Aldo Leao Ramírez y Dayro Moreno) y los colombianos ganaron desde el punto penal 4-5. Nacional volvió a sufrir atrás, a pesar de estar arriba 2-0.



Fernando Monetti no tuvo gran nivel ese día y tuvo responsabilidad en el segundo gol de Chivas. Los dos partidos siguientes los atajó Christian Vargas como titular, en el que solo recibió un gol, cortesía de Cristian Dájome en Houston. Sería una sorpresa si Vargas toma el puesto de titular, no porque no tenga el nivel, si no porque Monetti fue pedido de Almirón y no se espera que le quite esa confianza.

La pareja de centrales Alexis Henríquez y Felipe Aguilar se sigue consolidando y todo indica que serán los titulares del semestre. Nacional sufre mucho cuando sale Henríquez y entra Diego Braghieri porque el samario le aporta una salida limpia desde atrás, ya sea por el piso o con pelotazos a las bandas. Braghieri es el comodín porque puede jugar como lateral izquierdo, aunque le cuesta en ese lugar.



Helibelton Palacios parece una fija por la banda derecha y antes las constantes lesiones de Daniel Bocanegra, el joven lateral parece ser el único titular en ese puesto. Cristian Mafla mejoró su nivel y tiene aprobación del entrenador, no obstante, la llegada de Deiver Machado le aportará un nuevo competidor a ese puesto que tanto dolor de cabeza le ha dado a Jorge Almirón. A pesar de llegar sobre la hora, Machado fue inicialista en los dos encuentros contra la 'mechita'.



El mediocampo parece haber encontrado los tres que quiere el técnico argentino. Uno de marca y dos interiores que tengan llegada al arco rival y aporten las ideas: Jorman Campuzano, se afirma como ser el único volante recuperador y Raúl Loaiza, su competidor, sigue con rendimientos bajos.



Asimismo, Gonzalo Castellani y Aldo Leao Ramírez fueron los elegidos en los dos primeros partidos para ser los interiores; el argentino le aportó mucha llegada y sacrificio en la marca, mientras que el samario también aporta juego, pero a diferencia de Castellani, le cuesta más aportar en el sector defensivo.

Calentamiento y a la cancha, vamos a dejarlo todo en este último juego preparatorio de la #PretemporadaVerdolaga pic.twitter.com/aKYGmkFfPl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 21 de julio de 2018

El arribo de Juan Pablo Ramírez le dará más creación a esa zona, pero también le cuesta volver para dar una mano con la defensa. Además Ramírez siempre entró por Aldo.



Los extremos son el punto débil. En este mercado de pases, Nacional volvió a buscar extremos, a pesar de tener varios, y llegaron Carlos Rivas y Yerson Candelo. Jeison Steven Lucumí y Vladimir Hernández cuentan con la ventaja de estar desde el semestre pasado en el proceso, pero no parecen tener sus puestos asegurados por bajos rendimientos, en especial de éste último. Almirón confío mas en Lucumí, titular en todos los encuentros de la gira que en Vladimir, que alternó con Rivas y Candelo. Reinaldo Lenis y Gustavo Torres parecen estar relegados por lo vivido en esta gira. Ninguno de los dos fue titular y jugaron muy poco. Almirón quiere extremos que sean picantes, veloces, aporten gambeta y busquen el centro para su referencia de área



Nacional depende de los goles de Dayro Moreno, único delantero centro que tiene el plantel. El de Chicoral no tiene competencia en el plantel y a pesar de que una de las prioridades de Almirón y la comisión directiva antes de iniciar la pretemporada era contratar un '9', hasta el momento no ha llegado alguno que pueda pelear el puesto (ya sea por cuestión económica o por gusto del entrenador) y que además este disponible para la Copa Libertadores. En Estados Unidos, Nacional optó por jugar con Hernández de delantero de área.



Nacional ya volvió a suelo colombiano y se prepara para el debut en la Liga, en la que enfrentará este miércoles a las 7:45 p.m. a Tolima.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @gomez_simon