Los números no mienten: el ineficaz ataque del Nacional de Almirón

Atlético Nacional empató contra Patriotas sin goles en el Atanasio Griatdot por la tercera fecha de la Liga 2018-II. Sin embargo, lo preocupante en el verde fue la cantidad de oportunidades desperdiciadas por el cuadro dirigido por Jorge Almirón. “Tuvimos muchísimas chances de gol, no sé que más se puede hacer. Me preocuparía si el equipo no llegara y no generara”, dijo el entrenador argentino.

En total, Nacional tuvo en total 27 remates al arco custodiado por Diego Martínez. 11 en el primer tiempo y 14 en el segundo. De los 14 jugadores que estuvieron en el campo de juego, los únicos que no probaron a Martínez fueron Christian Vargas (arquero), Aldo Leao Ramírez, Jeíson Lucumí y Carlos Rivas.

El que más intentó fue Dayro Moreno con nueve intentos, le siguieron Vladimir Hernández, Yerson Candelo, Deiver Machado y Felipe Aguilar, todos con tres. Sin embargo, de todos esos remates, tan solo uno fue a portería.

Nacional buscó diferente vías por las cuales vulnerar a los boyacenses: tuvo 15 remates dentro del área y 12 de media distancia, pero ninguno que cambiara el marcador. Una de las premisas de Nacional es desbordar con los volantes o laterales para buscar con centros al delantero, en ese sentido, tuvo 34 intentos (16 en la primera mitad y 18 en el complemento) en todo el partido y la mayoría terminaron en Moreno, quien desperdició varias con la cabeza y cerca de la portería.

“No tenemos tanta gente que vaya bien de arriba por las características de nuestros jugadores. Ellos tuvieron a tres centrales y nosotros a dos. Cuando uno tiene esas características, puede generar jugadas y las tuvimos, pero no salieron bien”, comentó el argentino sobre la pelota parada luego de la igualdad frente a Patriotas.

No obstante, los tiros de esquina también fueron una vía de llegada. En el compromiso tuvieron 15, a comparación de los dos que tuvo Patriotas. Alexis Henríquez y Aguilar ganaron varios duelos aéreos, pero no fueron determinantes. También tuvo jugadas que el rebote del saque de esquina quedaban para los locales y tampoco supieron aprovecharlos.

Esta ineficacia de Nacional le ha costado puntos de local en este inicio de Liga, sin embargo, contra Santa Fe, en condición de visitante, mostró un mejor rendimiento. Es por esto que el entrenador argentino y su cuerpo técnico tendrán como principal labor mejorar la puntería de sus jugadores para mejorar de cara al arco rival.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín