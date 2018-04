Nacional, imparable en el Atanasio: lleva 31 juegos sin perder en Liga

Con la victoria frente a Rionegro Águilas, por 1-0, los verdolagas sumaron 31 encuentros sin caer en el estadio Atanasio Girardot. Esta es una cifra histórica para el conjunto antioqueño, pues es la primera vez que la consigue. En esta racha victoriosa, el equipo de Jorge Almirón acumula siete victorias en el mismo número de partidos y han mantenido el arco en cero. Su buena campaña lo mantiene como el mejor del rentado local y ya está clasificado a cuartos de final.



31 partidos sin perder en Liga es la marca más larga historia del club sin perder como local por Liga. 27 triunfos y cuatro empates demuestran la buena estrategia y la fórmula del éxito que hay en las arcas del verdolaga. Desde su fundación, en 1947, Nacional logró dos veces completar 30 partidos sin caer derrotado en su casa: de octubre de 1970 a noviembre de 1971 y de abril de 1999 a mayo del 2000.



Además, estos 31 juegos de invicto como local aún está lejos de la mayor racha sin perder en la historia de la Liga. Este récord lo ostenta América de Cali, que logró 55 fechas sin caer en el Pascual Guerrero en 1985. No obstante, si gana o empata los tres partidos que le restan como local -dos en el todos contra todos y el partido de cuartos de final- igualaría al Deportivo Cali, que completó 34 jornadas sin caer en 1967.

Anoche hicimos historia una vez más. Con el apoyo de nuestra hinchada, clasificamos a cuartos de final y llegamos a 31 partidos sin perder en nuestra casas por el torneo colombiano. 👉 https://t.co/vd6alzqKdb #VamosVerdolaga pic.twitter.com/isXZJjwvJF — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 16 de abril de 2018



Sin embargo y pese a tener una gran campaña, no podrán superar su récord de puntos en un torneo corto. Teniendo en cuenta que este campeonato es de 19 fechas, con los 31 puntos que tiene actualmente, y en el hipotético caso de ganar los cinco partidos restantes (tiene aplazado el partido de la fecha 14 frente al Deportivo Cali como visitante), podría conseguir un máximo de 46 unidades; tres menos que los 49 que consiguió en la Liga I-2017.



No es casualidad que en estos últimos años Atlético Nacional se haya vuelto un especialista en conseguir récords deportivos. Desde 2015 que logró ser el equipo con más títulos colombianos no ha parado de lograr marcas que en casi 71 años de vida lo ponen como uno de los equipos históricos del fútbol colombiano.



Con datos de Juan Carlos Duque

@JUANCARLOSDUQUE



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín