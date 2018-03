‘Son provocaciones que pasan en el partido, al final le pedí disculpas’: Dayro Moreno

En medio de la polémica por una jugada sin balón en la que presuntamente agrede a Luciano Ospina de Alianza Petrolera, Dayro Moreno estaría sujeto a una sanción de oficio por parte del Comité de disciplina de la Dimayor. Frente a este hecho, el goleador de Atlético Nacional habló sobre lo sucedido y lo dejó como una anécdota del juego y nada más.

“Son calenturas del partido, no creo que sea mayor cosa, porque en la televisión se ve el gesto que yo no le tiro a pegarle durísimo, sino son provocaciones que pasan en el partido, pero eso queda en la cancha. Al final del partido hablé con el jugador (Luciano Ospina), le pedí disculpas”, comentó el tolimense quien disputa su segundo año en el equipo verdolaga.



Centrándose en el rival del miércoles, para Dayro “el partido contra Jaguares será muy importante para nosotros, estamos con otros dos equipos en la parte alta de la tabla. Sabemos que ellos tienen una base muy importante, nosotros queremos seguir sumando, tenemos dos victorias en línea del torneo que nos ha motivado muchísimo y el miércoles debemos de sacar un buen resultado como local para seguir arriba en la tabla”, destacó.



Sobre el nivel de juego en el cuadro nacionalista, Dayro precisó que “todo ha sido positivo, estamos peleando las primeras posiciones, en Copa Libertadores demostramos un buen juego en Chile. Sabemos que se viene la próxima semana un partido de Copa y lo debemos preparar muy bien, luego tendremos un juego contra Bucaramanga que será muy difícil. Estamos mentalizados en hacer las cosas bien”.



Además se refirió a lo que sugiere el entrenador Jorge Almirón en estos meses bajo su mando. “Cuando comenzó la pretemporada, el ‘profe’ (Almirón) quería un estilo de juego que lo hemos venido mostrando, el equipo se ha ido acoplando, estamos tranquilos y sabemos que con los jugadores que tenemos en cualquier momento podemos resolver”, remarcó.



Finalmente, recordó la buena frecuencia goleadora que le vienen estos partidos contra los cordobeses y proyectó lo que puede ser este partido que consolide en lo alto de la tabla a Nacional. “Gracias a Dios contra Jaguares he podido marcarle goles, este partido será importante para seguir sumando en la tabla de goleadores y el equipo consiga tres puntos. Debo seguir con la tranquilidad y el esfuerzo para seguir muy bien”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín