Dayro Moreno, en el ojo del huracán tras partido contra Alianza

Corría el primer tiempo en el Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, la fuerte humedad y el calor no hacían estragos en un Atlético Nacional, que buscaba imponerse en el marcador y conquistar otra victoria. Reinaldo Lenis se zafa de la marca y conecta un pase al corazón del área para que Dayro Moreno simplemente le haga un pase a la red.

Grito de alegría de él y de otras 4.000 almas verdolagas presentes en tierras santandereanas: la satisfacción por el deber cumplido. El delantero vive de la red y Dayro es un gran devorador de ese alimento.



Sin embargo, no todo fue dicha para el ariete. Sobre el final del encuentro, tuvo un roce con Luciano Ospina, de Alianza Petrolera, a quien le dio un golpe con su cabeza tirándolo al piso. El árbitro, Jorge Guzmán, amonestó al central de los petroleros por una supuesta simulación y no le sacó tarjeta al delantero verdolaga. No obstante, Moreno aún no se salva y podría complicar a Nacional si el Comité de Disciplinario de la Dimayor decid sancionarlo de oficio.



Tras el encuentro, el oriundo de Chicoral señaló que estaba “muy contento por volver a marcar, es algo que me llena de confianza. Sobre el final ellos marcaron y también se animaron a empatarnos, pero sacamos la jerarquía que tiene Nacional y conseguimos un gran resultado”.



Pese a las condiciones climáticas, el rey de copas colombiano supo sacar una valiosa victoria que lo deja bien ubicado en la tabla. Ante eso, Moreno resaltó que "Barrancabermeja es una plaza complicada, por la cancha, por la humedad, pero lo importante fue haber conseguido los tres puntos y mantenernos arriba en la tabla”.



Finalmente, el ariete ve que poco a poco van tomando la idea del DT Jorge Almirón y la interpretan en el terreno de juego. “Vamos mejorando, aplicando lo que nos dice el ‘profe’ durante la semana, que tengamos la pelota y busquemos el arco contrario, lo importante fue conseguir este resultado que nos motiva para lo que viene”, concluyó.



Esta es la agresion que Dairo Moreno le hizo a Luciano Ospina, el arbitro Jorge Guzmán no expulsó al jugador de Nacional y por el contrario amonesto al de Alianza Petrolera. ¡Que Horror!

Ojala aqui el tribunal de penas si actúe de oficio... pic.twitter.com/DQv4QuYZU8 — joseborda (@joseborda1) 4 de marzo de 2018

