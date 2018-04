'El equipo ha dado la cara, tiene la disposición y ganas': Rescalvo

Deportivo Independiente Medellín regresó al triunfo en la Liga y se volvió a meter en la pelea por un lugar en los cuartos de final. El 2-1 sobre Jaguares fue la muestra de un equipo, que con pocas llegadas, supo salir airoso.

Tras el encuentro de la fecha 16, el técnico Ismael Rescalvo, analizó el momento de sus dirigidos y cómo deben encarar la parte final de la fase 'todos contra todos'.



“Sabíamos que teníamos un partido muy importante, teniendo en cuenta que hemos tenido cinco juegos en 14 días, el cansancio aparece. No es porque el equipo no haya querido presionar, sino que ese cansancio acumulado en los últimos partidos, hace que no seamos tan precisos. Teníamos que hacer un partido inteligente, sólido en defensa y efectivo en el ataque”, remarcó el español.



Pese a la victoria, el juego del rojo no ha sido muy vistoso para su hinchada, que se lo hizo saber al cuerpo técnico con silbidos y palabras poco amistosas. Ahora, Rescalvo deberá responderles en los encuentros que restan; mejorar el fútbol del equipo para reconciliarse con sus aficionados.



“Lógicamente queremos que nuestra hinchada nos anime y estén en los momentos difíciles. Ellos tienen su derecho de manifestarse como quieran, de nosotros en aceptarlos, trabajar y mostrarles una mejor presentación en los próximos partidos”, expresó.



Pensando en lo que viene dijo que “debemos seguir trabajando y teniendo la confianza para crecer en nivel individual como colectivo para seguir ganando partidos. Hemos visto buenas presentaciones, también ellos son críticos y están dispuestos en hacer lo mejor posible. Hay momentos en este tramo final donde hemos tenido muchos compromisos seguidos, el equipo ha dado la cara, tiene la disposición y las ganas de hacer bien las cosas”, detalló Rescalvo.



Y agregó: “Sabíamos que este mes de abril no tendríamos mucho tiempo de descanso, a pesar de eso, siempre hemos buscado las mejores soluciones. A veces la fatiga muscular es mayor a la hora de tomar decisiones, lo importante es que el equipo tiene ganas de sumar más puntos y están enfocados en eso”, sostuvo.



Finalmente, el estratega espera que el poderoso regrese a ese buen fútbol de las primeras fechas, para esto, deberán descansar sus piezas clave, pero antes deberán asegurar la clasificación.



“Teniendo en cuenta que la próxima semana tendremos una semana sin competencia, podremos reponernos y trabajar a tope. No hemos arriesgado jugadores que no estén aptos para la competencia, la idea es conseguir la clasificación cuanto antes para poder dosificar el equipo”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín