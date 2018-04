‘Me voy con una sensación agridulce, pudimos tener un mejor resultado ‘: Rescalvo

Pese al resultado, el Medellín generó opciones que dejan tranquilo al técnico Ismael Rescalvo en su primer clásico desde la raya. Para el español es mejor quedarse con lo bueno y trabajar en los errores, que le permitan sacar adelante partidos tan emocionales y complejos como el que se le presentó en la tarde del domingo.

“Sabíamos que este tipo de partidos, la efectividad es fundamental. Tuvimos en el primer tiempo un par de ocasiones muy claras para irnos al frente del marcador y mantener una ventaja, que podía ser importante. Cuando los dos equipos salimos al frente, se generó intensidad, mostramos cada uno sus armas. En el segundo tiempo, nos faltó un poquito más leer el partido y elegir bien las líneas de pase y finalización, nos precipitamos en algunas jugadas. Al final, el equipo supo manejar el partido y nos costó la efectividad”, comentó Rescalvo.



Sobre los errores, el técnico detalló que “debemos seguir mejorando, en la primera mitad tuvimos posesión de la pelota, muchos equipos que se nos tiran atrás, debemos tener la pausa para poder ser efectivos. Durante la temporada hemos convertido muchos goles, pero en otras veces, como hoy (domingo), no pudimos definir las opciones que tuvimos y nos vamos con las manos vacías”.



Y agregó: “Tenemos que organizar muchas cosas, destaco que el partido fue bien planteado, que fuimos al frente, intentamos tener un buen espectáculo. La efectividad es fundamental, si hubiéramos marcado, tal vez, el partido cambiaba. Hay detalles que pueden cambiar los partidos”.



Por otro lado, el DT poderoso habló de Germán Ezequiel Cano y el inconveniente físico que ha venido arrastrando durante los últimos partidos y que lo forzó en este compromiso dejar el terreno de juego en la etapa inicial.



“Germán tuvo una molestia en el posterior de la pierna izquierda, estuvo toda la semana recuperándose para jugar. Tuvimos una reunión y lo vimos que estaba al cien por ciento. Ahora lo sacamos para evitar que se complicaran sus molestias y que lo podamos utilizar para el partido de este jueves por Copa Suramericana”, explicó.



En líneas generales, sobre el encuentro contra Nacional, Rescaldo dijo que “me voy con una sensación agridulce, pudimos tener un mejor resultado. En el partido, tuvimos opciones para ganarlo. El resultado fue demasiado contundente para lo que tuvimos que ver. La gente vino al estadio a disfrutar de su equipo, el fútbol es una fiesta y las aficiones dieron una muestra de hermandad”, sustentó.



Sobre el trabajo defensivo, para el entrenador “el resultado no nos deja contentos, sacamos cosas positivas para más adelante. En la parte defensiva no estuvimos bien, pero en la ofensiva tuvimos varias opciones y los arqueros tuvieron que ver. Tanto (Fernando) Monetti como David (González) estuvieron muy bien”.



Además, analizó el trabajo de Yairo Moreno y cómo se lamentó que no le entrara una de las oportunidades que tuvo para marcar. “Yairo tuvo un partido en el que estuvo de menos a más, con Leonardo (Castro) y (Juan Fernando (Caicedo) quisimos profundizar más. Es una lástima la opción que tuvo para marcar y que Monetti sacó muy bien”.



Proyectando lo que se viene la próxima semana frente a Sol de América, de Paraguay, por la Copa Suramericana, el ibérico remarcó que “el jueves tenemos una nueva competición, la vamos a afrontar con mucha ilusión. Tenemos un largo viaje, la idea es traernos un buen resultado y seguir plasmando nuestra idea de juego”.



Finalmente, Rescalvo habló sobre los cambios que esta vez no le dieron el efecto esperado. “Los jugadores que ingresan deben dar un plus, en otros partidos lo han dado. Esta vez no pudo ser. Nacional se cerró muy bien con esa defensa de cinco, sabemos que son jugadores de nivel, pero les ha faltado tener un mayor empuje. Con los cambios quisimos desbordar más pero no lo hemos conseguido”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín