‘No nos tenemos que relajar porque definimos de local’: Castellani

Atlético Nacional tendrá el jueves el reto más importante del semestre: avanzar en la Copa Libertadores. Jugarán contra Atlético Tucumán en Argentina, por la ida de los octavos de final de esta competición. En conferencia de prensa, Gonzalo Castellani analizó al rival.

“Ellos son un rival complicado y vienen de pasar de fase en la Copa Argentina ante Huracán. Ellos se hacen muy fuerte de local, tienen jugadores de mucha experiencia y delanteros muy peligrosos”, afirmó el mediocampista sobre el rival.



“Sería bueno mantener el arco en cero, sacar un buen resultado y definir con nuestra gente acá que siempre nos fue muy bien. No nos tenemos que relajar solo porque definimos de local”, comentó sobre lo que sería ideal en la ida.



“Es la competición más grande de Sudamérica, así que estamos muy motivados. La Copa es diferente y hay que disfrutarla”, opinó sobre la mística que tiene la Libertadores.



“Nacional siempre tiene que tomar el protagonismo, tenemos buena historia en la Libertadores, nos tenemos que hacer fuerte en eso, sabiendo que todos los rivales son duros y por esto están en esa instancia de la Copa”, comentó sobre que ningún rival es fácil, a pesar de que no tengan nombre en la Libertadores.



Sobre las chances desperdiciadas en los últimos juegos, el argentino dio un consejo: “Hay que estar fríos cuando se llega al área, no desesperarse porque eso juega en contra. Si el partido pasado no pudimos convertir, eso no quiere decir que en el próximo a rematar de cualquier lado”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín