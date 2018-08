‘Saldremos con esa responsabilidad que es jugar en Millonarios’: Duque

En medio de las idas y vueltas entre las declaraciones de los entrenadores de Millonarios y Nacional, Jhon Duque prefirió mantenerse al margen de la polémica y se centró en el aspecto futbolístico previo al duelo de este domingo a las 7:30 p.m. por la cuarta fecha de la Liga II-2018.

“Es un partido sumamente importante ya que dejamos escapar dos puntos contra Boyacá Chicó y tres contra Independiente Medellín, de local. Toca salir a recuperar esas unidades en Medellín y es una bonita oportunidad. Lo más seguro es que para ellos también tiene un poco de morbo el partido. Nosotros tenemos que salir con esa responsabilidad que es jugar en Millonarios”, declaró el mediocampista.



El equipo embajador viene de ser superado de manera contundente por el DIM, en el aspecto del juego, lo que sacó a la luz varios errores defensivos que propiciaron la caída en el estadio El Campín.



“La idea es tener la pelota, tenerla con criterio. Así, el equipo tendrá un mejor despliegue y no correrá hacia atrás. No podemos dar la posibilidad de un contra golpe y siempre que perdamos un balón más cerca de nuestro arco va ser un mayor peligro”, afirmó el volante de primera línea.



Frente a los presuntos cambios que puede haber en el once inicial, Jhon Duque dejó en claro que “la idea es una sola más allá que el profe (Miguel Russo) tiene muchas variantes como se dio con la llegada de Christian Marrugo. Esto favorece porque hay una competencia buena y al haber mayor cantidad de posibilidades (…) nosotros tenemos que trabajar aún más duro para ganarnos el puesto”.