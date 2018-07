'Llegar al Cali era también un sueño de mi papá': Macnelly Torres

El Deportivo Cali presentó oficialmente esta mañana en la sede administrativa Alex Gorayeb como nuevo refuerzo al volante creativo barranquillero Macnelly Torres.

“Siempre me han gustado estos retos, espero que no sea menor a éste, quiero conseguir cosas importantes con el Deportivo Cali. Me siento ganador, no solo por los títulos sino por una carrera de muchos partidos, de consolidarse a nivel profesional y de mantenerme, por eso me considero un ganador”, dijo en sus primeras palabras.



A los hinchas azucareros les hizo una promesa: “Esperen de mí el 100% de mis capacidades, independiente de un buen, excelente o mal partido siempre me voy a entregar totalmente por el Deportivo Cali”.



Acerca del buen concepto del técnico Gerardo Pelusso sobre lo que podría aportarle al equipo, señaló: “Seguro que si estoy acá es porque fue una decisión entre el entrenador y la Junta Directiva, quiere decir que no hay ninguna oposición para estar en acá, seguramente el técnico me conoce bastante bien, ojalá pueda brindarle todo mi fútbol al Deportivo Cali y Dios quiera que consiga todos los objetivos”.



Acerca del esquema que podría utilizar el cuadro verdiblanco con su presencia, afirmó: “mi posición habitual es jugar delante de los volantes de marca o detracito del 9, creo que he rendido al máximo, esperamos que tenga la posibilidad de actuar allí, se trata de que el equipo gane y primero vamos a poner por delante el colectivo”.



Sobre la “había tenido la posibilidad de otros equipos en Colombia y unos por fuera, pero me seduce este proyecto, le estoy cumpliendo un sueño a mi papá, que aunque es hincha del Junior quería que desde pequeño jugara en el Cali, la idea es venir, jugar y aportar toda la experiencia, jugar fútbol, que la gente disfrute y se lleve un buen espectáculo y con todo eso se obtengan los logros”.



Acotó que espera que sea un gana-gana de ambas partes: “Vengo a un equipo grande, que brinda todas las condiciones para rendir al máximo y obviamente el Cali, porque trae un jugador que tiene mucha experiencia y podemos aportar bastante. El tema de Selección Colombia es un poco más complicado, de pronto no por la edad, porque son procesos, arranca la búsqueda de un cupo a un Mundial que dentro de cuatro años, pero lo importante es el Deportivo Cali, el conjunto que hoy me abre las puertas”.



Una vez terminó la presentación oficial, Macnelly se trasladó a Pereira para unirse al grupo que desde el lunes pasado participa en un cuadrangular amistoso con los equipos del Eje Cafetero y en cuya primera salida cayó 2-0 con el Once Caldas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces