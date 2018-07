‘No estoy satisfecho con el juego del DIM’: Octavio Zambrano

Independiente Medellín se impuso 2-0 frente al Boyacá Chicó en el cierre de la jornada de este domingo de la segunda fecha de la Liga II-2018en el Atanasio Girardot. Yulián Anchico tras una jugada preparada marcó el primero y Germán Cano cerró el marcador tras un gran pase de Andrés Ricaurte.

Octavio Zambrano en rueda de prensa no se mostró satisfecho por el juego de su equipo. “No estoy satisfecho con el juego porque tuvimos imprecisiones. Tuvimos momentos que sin presión del rival cometimos errores, no pudimos hilvanar y tener fluidez en nuestro juego”.



El susto de la noche lo dio el central Hernán Pertúz que en los últimos minutos del partido disputó un cabezazo y cayó de mala manera. El defensor tuvo que salir en camilla y se fue directo al camerino para ser revisado por el cuerpo médico. Zambrano dio buenas noticias sobre el estado de salud.



“Lo que tiene no es algo serio porque tiene sensibilidad en los dedos y creo que un espasmo muscular sería su diagnóstico, pero habrá que esperar a ver que arroja un examen médico más profundo”, afirmó el técnico ecuatoriano.



Sobre los debuts de Jean Carlos Blanco y Jonathan Barboza, opinó: “Jonathan es un jugador que lo contratamos para que nos de otra dimensión. Los minutos que estuvo en la cancha le dio la posibilidad a que Andrés Ricaurte se soltara más y el equipo se ajustó bien”. De Blanco indicó que todavía le falta en la parte física y que le dará minutos de a poco.



Cano, a diferencia del partido pasado, estuvo acompañado por Juan Fernando Caicedo que le dio un alivio al argentino. El ecuatoriano tuvo elogios para el nacido en Chigorodó. “Juan es un jugador interesante que llama la atención de los rivales y hace sentir su presencia y le da a Germán más libertad para encontrar espacios”.



Para finalizar, confirmó que el 4-4-2 es el esquema más optimo para el cuadro poderoso. “Hoy nos acomodamos mejor al 4-4-2”.



Parte médico de Pertúz

El defensor central de Medellín, Hernán Pertúz, sufrió una caída en los últimos minutos que prendió todas las alarmas. Salió en camilla y lo llevaron directo al vestuario para ser examinados por los médicos del club.



Édgar Méndez, galeno del poderoso dio el informe médico: “Hernán tiene un traumatismo lumbar por la caída. La evaluación neurológica motora es buena. No tiene compromisos en la sensibilidad”.



Méndez indicó que el paso a seguir es hacer una tomografía axial computarizada (TAC) y luego se podrá saber el tiempo de incapacidad. “Dependiendo del TAC y la evaluación en los próximos días, se podrá saber el tiempo de recuperación”, concluyó el médico.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín