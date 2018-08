‘Ganamos un clásico muy importante para nosotros’: Pablo Ricchetti

Atlético Nacional volvió al triunfo en la Liga II-2018, tras imponerse 0-2 contra el América de Cali, por la quinta fecha del torneo. Las anotaciones fueron de Dayro Moreno en el minuto siete y Alexis Henríquez en el 20, los dos en el primer tiempo.

En rueda de prensa, Pablo Ricchetti, asistente técnico de Jorge Almirón, analizó el rendimiento de sus dirigidos. “Convertimos dos oportunidades rápido y a partir de ahí pudimos manejar el trámite en gran parte del partido. Ganamos un clásico muy importante para nosotros y en una cancha que no es fácil”.



Nacional venía de ganar en la Copa Colombia, pero esta victoria es más importante porque hace rato no se conseguí en liga. Sobre esto, Ricchetti comentó: “Necesitábamos volver a ganar por el torneo y un clásico que nos va a dar un envión importante”.



“Anímicamente, los clásicos son muy importantes, más allá de los tres puntos que sirven mucho. Ganar un clásico como visitante se hace muy importante. Ahora esperamos seguir firmes y lograr más victorias”, agregó sobre la importancia de ganar clásicos cuando no se atraviesa un buen momento.



Nacional inició con un buen ritmo y eso le permitió sacar ventaja rápidamente. Pablo admitió que la estrategia en la segunda mitad pasaba más por esperar y no seguir con la intensidad del primero. “La idea (en el segundo tiempo) era esperar más porque estábamos corriendo mucho y habíamos jugado un partido hace poco. Para preservar un poco las piernas y a algunos jugadores, preferimos esperar y agruparnos”.



Para finalizar, explicó las diferencias entre el Nacional que no ganaba y este. “Supimos generar los espacios y ocuparlos. En muchos partidos, los espacios estaban, pero no los ocupábamos a tiempo. Hoy lo hicimos y al final el juego se hizo mucho más fluido en mitad de cancha”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín