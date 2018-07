Pedro Felicio Santos, el extraño técnico de América de Cali

El técnico portugués Pedro Felicio Santos es un tipo extraño, ríe poco, o por lo menos no lo hace ante los periodistas –aunque es lo que menos importa–. Así lo ha demostrado desde abril de este año –cuando llegó a Cali– en los entrenamientos de Cascajal y en el vestuario de América en el Pascual Guerrero ante quienes tenemos que hablar de uno de los equipos más populares del país y de cuyas informaciones está pendiente mucha gente dentro y fuera del territorio nacional.

Su manejo del español no es fluido, pero esa no es excusa para que no pueda transmitirles a los seguidores escarlatas lo que ocurre con el devenir del equipo, ya que solo abren las puertas de Cascajal a los medios una vez a la semana. Cada que puede gambetea y evade preguntas que tienen que ver con la parte futbolística. Y no es cuestión de no tener traductor –en su grupo de acompañantes hay quién lo haga–, porque entiende bien, pero sus respuestas dicen poco.



¿Repite nómina frente al Tolima? “No me pregunte eso, por favor, no hablo sobre jugadores que pueden jugar (sic), no hablo sobre esas cosas, hablemos de otras cosas”.



Del Tolima, su rival de este sábado en Ibagué, en la segunda fecha de la Liga Águila II-2018, señaló: “es el actual campeón, un equipo bueno, con mucha intensidad, con hambre”. Sobre el módulo a utilizar por parte de los rojos, expresó: “Jugamos siempre con el mismo objetivo, queremos ganar todos los juegos en casa y los de visitantes, tenemos que ser un equipo muy presionante sin balón”.



Acerca de la pelota quieta, que hace poco fue una fortaleza, manifestó que “no nos preocupa, habrá partidos en que podamos hacer más goles, me preocupaban las dos oportunidades de gol que se provocaron, por tanto estamos trabajando muy bien, con mucha voluntad y querer hacer cosas buenas”.



Y otra inquietud. ¿Por qué se inclinó por Neto Volpi, dejando a Carlos Bejarano a la espera?: “Tenemos tres arqueros muy buenos, Neto, Bejarano y Pluto (Meneses), pueden jugar. Son decisiones personales, colectivas, queremos lo mejor para el equipo, en este momento, en la primera fecha el titular fue Neto, en los próximos partidos vamos a ver, tenemos dos o tres jugadores buenos por posición, después tenemos que tener a los jugadores que estén mejor preparados para actuar”.



Ah, ¿y la poca definición, como se vio en los amistosos y en el primer encuentro ante Leones,e ne el que se desperdiciaron siete llegadas?: “Estamos contentos, creamos muchas opciones de gol, me preocuparía si no hubiéramos propiciado ni una, vamos a hacer goles, tranquilos”.



Las alternativas de un lateral derecho, ante la lesión de Hadier Borja y una eventual incapacidad del titular, Jonathan Pérez: “Tenemos una plantilla muy buena, estamos contentos, vamos a ver quién será”.



De otra de sus nuevas incorporaciones, Pedro Franco, a quien incluyó unos minutos el pasado martes como volante, sostuvo que “es un gran jugador, su posición natural es defensa central, pero los grandes jugadores son colectivos y pueden desempeñarse en cualquier posición del terreno”.



En cuanto a la idea de consolidar una nómina tipo, respondió: “Queremos ganar todos los juegos, trabajamos día a día para eso, escogemos los once titulares que nos dan más garantías para ganar, este equipo no tiene titulares ni suplentes, son 27 jugadores y todos tienen hambre para jugar”.

Pero faltaba una, la del delantero venezolano Fernando Aristeguieta, que está muy cerca de ponerse la camiseta escarlata. “No hablo de jugadores que no están trabajando con nosotros”.



Sobre una probable fecha en que Diego Hérner se pueda unir al grupo, expresó: “no sabemos, se está recuperando y esperamos que esté pronto en condiciones normales para jugar”.



Así es Pedro Felicio, el adiestrador rojo, quien se siente satisfecho con los jugadores que contrató la Junta Directiva para este semestre, confiado en que en próximos partidos van a llegar goles como en canastas, y quien no ahonda en los temas futbolísticos.



América viajará este viernes en la tarde a Bogotá para hacer conexión con Ibagué, donde se alojará en el Hotel Sonesta. El lateral izquierdo Héctor Quiñónes sigue en acondicionamiento físico y se estima que la próxima semana ya estará disponible para el cuerpo técnico, lo mismo que el volante Carlos Lizarazo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces