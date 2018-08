‘A Nacional no lo veo abatido, tienen ganas y lo dejan todo’: Richetti

Atlético Nacional no pudo derrotar a Millonarios en casa y volvió a ceder puntos como local. A pesar de ir ganando con anotación de Dayro Moreno, los embajadores empataron faltando cinco minutos con un gol de Christian Marrugo.

Pablo Richetti, asistente técnico de Jorge Almirón, habló en rueda de prensa ya que el director técnico está suspendido por la Dimayor. Los cambios que se realizaron en los verdolagas terminaron siendo defensivos e hicieron que el equipo retrocediera en el campo de juego. “Cuando hicimos el gol, creíamos que era mejor poner al quinto defensor porque Millonarios iba a poner dos delanteros”, declaró el ayudante técnico.



Richett valoró el esfuerzo de los jugadores tras la derrota del jueves y el viaje que tuvieron que realizar desde Argentina: “los jugadores hicieron un esfuerzo importante, mostraron una fortaleza anímica para salir este domingo pese a viajar todo el viernes y dominar un partido de principio a fin”.



Sobre el estado de ánimo dentro del plantel, el argentino comentó que no está bien. “El camerino está dolido porque se hizo un gran esfuerzo y no se pudo ganar. Se hizo todo lo posible. Duele, pero son jugadores fuertes, tienen ganas y se seguirá trabajando para salir”.



Al ser consultado por la no inclusión de varios de los refuerzos en el compromiso fue tajante al decir que “solo podemos poner once jugadores, no podemos poner 25. Si juega Carlos Rivas, me preguntan por qué no juega Duarte. Hay once y se eligen once pensando en lo mejor para el equipo”.



Sobre el malestar de la hinchada por lo últimos resultado, Richetti aceptó que no entiende, pero no está de acuerdo que los jugadores no ponen ganas. “Entendemos a la gente. El hincha lo primero que pide es más huevos y nosotros no le vamos a reclamar nada a los jugadores. Yo no veo un equipo (Nacional) abatido, yo veo un equipo que pelea, tiene ganas y que deja todo. Lo entiendo, pero no comparto”.



