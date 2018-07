“Tenemos que seguir trabajando en la definición: Pedro Felicio Santos

El técnico de América, Pedro Felicio Santos, volvió a manifestar ante los medios de comunicación que está satisfecho con la plantilla que conformó en la Liga Águila II-2018, más todavía después de la victoria 1-0 sobre Leones, aunque deslizó que falta mayor trabajo en la definición, y espera que en estos días la pueda encontrar, en la preparación del partido frente al Tolima en Ibagué, el próximo sábado a las 7:45 p.m.

“Estamos muy contentos por la victoria de hoy y lo hecho por mis jugadores, llevamos seis semanas juntos y veo que han entendido lo que quiero. En Estados Unidos se vio un equipo muy bueno, a pesar de los días que tuvimos de viaje”.



Acerca de la falta de definición, expresó: “Tenemos que trabajar mucho todos los días para mejorarla, estoy seguro”. En cuanto a los cobros de pelota quieta, que era una fortaleza en el torneo pasado, afirmó que “en cuatro o cinco juegos vamos a estar más tranquilos”.



Por su parte, el presidente Ricardo ‘Gato´ Pérez sostuvo: “Es importante ganar, empezar con los tres puntos es una aliciente para todos, hay que seguir mejorando, me hubiese gustado más goles, pero 1-0 también es válido, el futbol es de concretar, pero sí tenemos que marcar para ser más eficaces, Neto no tuvo ninguna opción de gol en contra y eso habla bien de nuestra defensa, fuimos justos ganadores”.



Sobre el delantero venezolano Fernando Aristeguieta de Luca, quien está muy cerca de llegar a la institución escarlata, Pérez fue enfático: “Hasta que no salgan las cosas oficiales en nuestras redes sociales del nombre de un jugador no hay nada confirmado, nada es válido”.



En la otra acera, el entrenador de Leones, Juan Carlos Álvarez, afirmó: “Nos faltó, sobretodo en el primer tiempo, un poco más de tranquilidad, de sapiencia para saber descifrar cuando el América vino a jugar en terreno nuestro, a replegar bien, cuando recuperábamos la pelota volvíamos a perderla. Hay que tener más presencia ofensiva, llegábamos con medio centros de Sánchez y Montoya, y cuando entró Jordan alcanzamos a producir, pero también acertaron los jugadores de América”.



Agregó que “nosotros hacemos un 4-1-4-1 o un 4-2-3-1 según el caso, con esos hombres abiertos, es saber interpretar cuando tenemos la pelota que esos tres hombres se sumen a copar los carriles externos y Jordan o Anthony nos ayuden a progresar. Quedamos dos o tres veces con un hombre menos cuando el equipo biomédico atendía a Otero y derramaba bastante sangre mientras se cambiaba la camisa, buscábamos otra alternativa en ataque con Jordan (Wílmar), pero no pudimos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces