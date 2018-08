Tolima se impuso 1-0 sobre Pasto y escaló al cuarto lugar de la tabla

Este lunes, en el Estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima se impuso 1-0 sobre Deportivo Pasto, en el último partido de la sexta fecha de la Liga II-2018. Con un solitario gol del central Luis Payares, los locales se llevaron los tres puntos y sin un juego vistoso, se acomodaron el el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Deportivo Pasto, por su parte, tendrá que seguir trabajando para salir del fondo de la clasificación.

El conjuntó ‘Pijao’ salió al terreno de juego con su ariete Marco Pérez en punta, mientras que los visitantes alinearon a Jairo Molina como fórmula de gol.



Las primeras aproximaciones fueron de los ‘volcanicos’, aunque no lograron filtrar el balón entre la sólida defensa del Tolima. Ederson Moreno intentó un remate desde media distancia en el minuto 16, pero Álvaro Montero la atajó con facilidad.



La primera llegada peligrosa de los locales llegó en el minuto 18. Yohandry Orozco efectuó un fuerte remate desde la banda derecha pero Nahuel Losada despejó con una gran atajada.



Hasta el 34, Pasto volvió a acercarse al área rival, centró Gilberto García desde la banda izquierda pero John Hernández no alcanzó a llegar al balón.



Después de un cobro de pelota quieta, se abrió el marcador en el desenlace del primer tiempo. Orozco remató desde la banda derecha, para que Luis Payares se elevara por encima de la defensa y cabeceara hacia el palo izquierdo de Losada, quien no alcanzó a reaccionar por la pelota.



En el amanecer de la segunda mitad, Pasto tuvo una opción clara para empatar el partido, Molina remató de cabeza pero no pudo darle dirección al balón.



A la altura del minuto 60, los locales estuvieron bastante cerca de aumentar la diferencia, Pérez disparó desde fuera del área pero Losada reaccionó oportunamente.



Finalizando el encuentro, Tolima se volcó a la defensa y Pasto no logró crear opciones claras para igualar el marcador. Con un juego poco atractivo, los locales se llevaron los tres puntos y visitarán a Envigado para la próxima fecha, mientras que el conjunto ‘volcánico’ recibirá a Santa Fe, en busca de salir del fondo de la tabla de clasificación.



Síntesis:



Tolima 1-0 Pasto



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (7), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (6), Carlos Robles (6), Yohandry Orozco (6), Luis González (6), Omar Albornoz (6), Marco Pérez (6).

Cambios: Andrés Ramiro Escobar por Luis González (16 ST), Rafael Carrascal por Omar Albornoz (30 ST), Robin Ramírez por Marco Pérez (38 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Pasto: Nahuel Lozada (6); Arnol Palacios (6), Juan Copete (6), José Julián de la Cuesta (6), Martín Payares (5); Jhon Hernández (5), Julián Guillermo (4), Ederson Moreno (5), Luis Carlos Arias (6), Gilberto García (7); Jairo Molina (5).

Cambios: Sebastián Villota por Jhon Hernández (17 ST), Adrián Estacio por Jairo Molina (23 ST), Brayan Fernández por Luis Carlos Arias (33 ST).

D.T.: Hernán Lisi.



Goles: Luis Payares (44 PT),



Amonestados: Martín Payares (43 PT), Julián Guillermo (13 ST), Arnol Palacios (21 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Luis Payares (7).



Partido: Flojo.



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Edwin Trujillo (7)





Síntesis por Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

​Ibagué