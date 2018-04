‘En los clásicos no hay cansancio, se juega con el corazón’: Diego Braghieri

Los cuatro argentinos de Atlético Nacional tuvieron este domingo la oportunidad de actuar y debutar en el clásico antioqueño. Tres desde el inicio y el otro desde el banco de suplentes.



Uno de ellos ha venido coleccionando esta clase de duelos, desde que formaba las categorías inferiores de Rosario Central. Ese hombre es Diego Braghieri, un defensa veterano, que saben cómo ‘meter’ y jugar este tipo de encuentros. El derbi antioqueño no fue la excepción y al final del partido destacó las virtudes de Atlético Nacional para conseguir su victoria número 121 sobre su eterno rival.



“Sentimos el cansancio de la altura, pero levantábamos la cabeza y sabíamos que era un clásico y no jugábamos solos, estábamos con toda nuestra gente. Eso nos ayudó para ir hacia adelante. En los clásicos no hay cansancio, se juega con el corazón”, remarcó el exLanús quien fue catalogado como el mejor zaguero de América en el 2017.



Sobre la línea de cinco que dispuso Jorge Almirón para este partido, Diego señaló: “Logramos hacer una línea de cinco jugadores, Daniel Bocanegra estuvo en la parte derecha, luego Alexis (Henríquez) y yo alternábamos quién iba por izquierda y quién por el centro, estuvimos muy cómodos, muy bien y eso mostró el resultado. Esta formación la habíamos hecho en Chile, nos fue bastante bien, anulamos a los laterales de ellos y con eso pudimos corregir los errores que tuvimos en otros partidos”.



Calificando cómo fue este duelo, Braghieri destacó que “todos los clásicos son calientes, siempre es emocionante jugar un clásico, entrar a una cancha y ver que toda la gente que está en la tribuna se muere por jugar este partido. Es el compromiso del semestre y estuvimos a la altura. Fue un partido lindo, duro y yo creo que fuimos unos justos ganadores”.



Volteando la página, los verdolagas piensan en el partido contra Rionegro Águilas del próximo domingo, en el que pueden asegurar su clasificación a los cuartos de final. “Es bueno tener una semana larga, en Bolivia fue injusto irnos con las manos vacías, en este clásico hicimos un gran partido y fue justo conseguir estos tres puntos que nos dejan arriba”.



Además, el zaguero habló del ‘duelo’ con Alexis Henríquez por el lugar de central por izquierda. “Eso es lo que queríamos, lo importante es que hay una competencia limpia, sana y cualquiera de los dos podemos jugar”.



Finalmente, declaró sobre el nivel de juego que hay en nuestro país. “En Colombia hay un gran nivel de fútbol, estoy contento de haber venido a Nacional, jugar en esta Liga y voy a seguir dando lo mejor de mí para conseguir cosas importantes con este club”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín